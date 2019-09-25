Акция «Живи лес» состоялась во Владивостоке

Порядка пятидесяти саженцев высадили в столице Приморья в рамках акции «Живи лес», сообщает DEITA.RU.

Озеленение состоялось на территории госпиталя ветеранов войны при участии дирекции учреждения и специалистов департамента лесного хозяйства Приморья. В мероприятии приняли участие и зарубежные гости. Делегация из провинции Кангвон Южной Кореи поддерживает российскую сторону в подобных инициативах. Зарубежные гости отметили, что планируют у себя в стране создать особую зону отдыха, где территорию облагородят деревьями из Приморья.

В рамках акции посадили 47 саженцев сосны корейской. «Живи лес» проходит ежегодно дважды в году - весной и осенью.

Как отмечает заместитель директора департамента лесного хозяйства Приморского края Виктория Болдырева, делегация из Южной Кореи прибыла во Владивосток для обмена опытом.

«Наши коллеги из департамента лесного хозяйства Южной Кореи совершили дружественный визит с целью обмена опытом - гости занимаются аналогичными вопросами. Мы спросим друг у друга о решении таких вопросов, как воспроизводство лесов, тушение, ликвидация стихийных бедствий, коснёмся темы лесопромышленного комплекса».

В рамках нацпроекта «Экология» в Приморье планируют увеличить площадь лесовосстановления до 345 га. На данную работу выделено порядка 64 млн рублей.

Софья Корф