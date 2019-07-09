Российских покупателей ждёт серьёзное подорожание любимого напитка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Правительство уже в скором времени может повысить акцизы на тихие вина на 72,2%, а на игристые — на 11,1%.

Планируемое повышение цен объясняется тем, что необходимо привести ставки акцизов на алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью его вредности.



Таким образом, согласно законопроекту, уже с 2020 года ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля за литр, а на игристые вина — с 36 до 40 рублей. Документ уже скоро будет рассмотрен в Госдуме.

Помимо этого, по информации газеты, поправки также позволят российским виноделам получать налоговый вычет с повышающим коэффициентом за использованный виноград. Кроме того, уравниваются ставки акциза на бесспиртовые вино и винные напитки.

Дмитрий Шевченко