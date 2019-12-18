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Акимов подписал мэрам смертный приговор
Оценивать качество работ по президентскому нацпроекту будут
на основе людского мнения, сообщает DEITA.RU.
В России запустили новое приложение, разработанное государственными структурами - "Госуслуги. Дороги". Как рассказал вице-премьер Максим Акимов, в приложении есть все города России и дороги в них. Цветом будут отмечены дороги, которые ремонтируют по нацпроекту БКАД и степень их готовности. Там же будут размещены фото до и после.
Фишка приложения - возможность для граждан не просто узнать, какие дороги и когда отремонтируют. Люди смогут оставлять отзывы на качество ремонта и жаловаться на разбитые дороги в своих городах.
Акимов отметил, что федеральные власти на 90% будут ориентироваться в оценке работы муниципалитета по БКАД на отзывы людей, а не рапорты чиновников. А это может создать много проблем мэрам российских городов - далеко не все граждане довольны качество ремонта дорог.
Елена Миронова