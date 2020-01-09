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6 Декабрь 2019, 18:15

Аккаунт дальневосточного губернатора вошел в ТОП самых «живых»

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Политологи из центра «Чёрный куб» подготовили новый рейтинг самых живых аккаунтов губернаторов России, сообщает DEITA.RU. 

Специалист изучили все аккаунты глав регионов во всех социальных сетях и назвали самые «живые» из них. В «инстаграм» первое место со значительным отрывом занял Рамзан Кадыров. За ним идет руководитель Татарстана, а на третьем месте расположился Сергей Фургал, единственный губернаторов вошедших в рейтинг среди своих коллег по ДФО.

Специалисты называют Instagram самой популярной социальной сетью среди губернаторов по количеству личных страниц. Она же являются и самой востребованной для общения между губернаторами и населением. 

По остальным социальным сетям главы дальневосточных регионов не попали в ТОП-5 кроме Алексея Цыденова, который расположился на второй строчке по итогам исследования Facebook. Там же на 8 строчке рейтинга расположился Айсен Николаев, губернатор Якутии. Следом за ним идет губернатор Приморья Олег Кожемяко. По остальным социальным сетям губернаторы ДФО не попали в ТОП-10. 

Напомним, что более года назад в Кремле губернаторам настоятельно рекомендовали завести личные страницы в социальных сетях, для лучшего общения с населением регионов. Однако не все главы регионов воспользовались советом, аккаунты завели только 65 губернаторов.

Иван Крышан

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