Некоторые СМИ на персидском языке заблокировала социальная сеть Twitter, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует агентство Tasnim.

По имеющимся данным, соцсеть заблокировала аккаунты следующий информационных порталов: YJC и IRNA, а также Mehr. Примечательно, что блокировке были подвержены исключительно страницы на персидском языке, аккаунты данных новостных порталов на других языках остались действующими.

Кроме того, Twitter заблокировал некоторые аккаунты юридических и физических лиц Ирана.

При этом учетные записи подверглись блокировке после того, как их владельцы размести на странице информацию о британском танкере якобы захваченном в Ормузском проливе.

Стоит отметить, что все социальные сети блокируют те или иные страницы при нарушении правил пользования данным сервером.

Екатерина Брязгунова