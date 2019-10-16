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Активистка из Владивостока работает над особым клипом

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Магия приморской природы, этнические атрибуты и масса энтузиазма – с подобным набором Ляля Алексакова работает над клипом своей песни «Из Владивостока», сообщает DEITA.RU.

На фоне отзывов различных блогеров о Владивостоке, печальной ситуации с дорогами и мостами Приморского края, разговорами о снижении районного коэффициента, довольно необычно видеть такого энтузиаста, как Ляля Алексакова. Девушка хочет показать свой край с позитивной стороны, рассказать всей России, что есть в стране уголок с особенной культурой и самобытностью.

Особое внимание в творчестве девушки уделено гармонии и единению человека с природой. В клипе можно увидеть величие приморской природы, некоторых животных и даже атрибутику шаманов.

С помощью творчества, автор композиции пытается донести до слушателей мысль, что не всегда стоит гнаться за статусом и деньгами, и покидать родной край в поисках лучших условий. Можно любить свою малую родину и пытаться общими усилиями сделать родной уголок лучше.

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В команде автора трудится более двухсот человек, и работа ещё кипит. С промежуточным итогом съёмок можно ознакомиться на страничке автора в социальных сетях.

Софья Корф

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