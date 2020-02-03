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Активисты Находки учатся спасать жизни
В Находке прошел мастер-класс по оказанию первой помощи в рамках социального проекта: «Научусь, помогу, спасу!» организованный общественным движением «Мамы Приморья», Еленой Герман, Яной Ветровой и Светланой Залукаевой, сообщает DEITA.RU.
Учились навыкам оказания первой помощи и партийцы и общественники, «молодогвардейцы», многодетные мамы, депутаты, к слову сказать, и местные и Госдумы, библиотекари, спортсмены, школьники, сотрудники администрации и предприниматели.
К сожалению, чрезвычайная ситуация может случиться с любым, и в первые минуты, как правило, рядом оказываются совсем не спасатели или врачи, а самые обычные люди. Навык оказания первой помощи может спасти жизнь, предотвратить дополнительные травмы и облегчить страдания до оказания квалифицированной помощи.
«Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир» - цитирует «Список Шиндлера» один из организаторов проекта Елена Герман.
«Мы будем проводить такие «спасительные» занятия в разных районах города в течении года. Цель нашего проекта: познакомить и отработать алгоритм поведения в нестандартных ситуациях и в случае необходимости спасти чью-то жизнь» - рассказала Елена.
Судя по неподдельному интересу жителей города к данной программе можно предположить, что социальная сознательность и небезразличие становятся еще одной визитной карточкой Находки.