Активисты озеленили территорию госпиталя в Приморье

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На территории медучреждения вырастут десятки кедров, сообщает DEITA.RU.

В минувший вторник, 24 сентября, во Владивостоке прошла экологическая акция, которая стала уже традиционной, – «Живи лес».

Как рассказали в краевой администрации, в этом году в рамках этой экологической акции волонтеры работали на территории госпиталя ветеранов войн во Владивостоке. Среди участников были представители департамента лесного хозяйства края, а также работники той же сферы из корейской провинции Кангвон.

Как рассказала журналистам заместитель директора профильного департамента краевой администрации Виктория Болдырева, в рамках акции волонтеры высадили 47 саженцев корейской сосны.

Стоит отметить, что это не все работы, которые запланированы на территории госпиталя. Необходимо полностью озеленить территорию. В следующем году там появятся беседки.

Как отметили в профильном департаменте, акция «Живи лес» - не разовая. В Приморском крае она проходит каждый год осенью. Весной в крае также проводят экологическую акцию - Всероссийский день посадки леса.

В Приморье в рамках работы по проекту «Экология» планируют восстановить более 300 гектаров леса. По информации департамента лесного хозяйства, на эти цели из бюджета выделят более 64 млн рублей.

Елена Миронова

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