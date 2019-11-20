Активная деятельность Приморского краевого колледжа искусств

В составе Приморского краевого колледжа искусств (ПККИ) обучается 280 студентов. 220 из них учатся во Владивостоке, 60 в филиале в городе Находке. Преподавательский состав – 110 человек. Подробнее о деятельности ПККИ расскажет DEITA.RU.

При колледже работает музыкальная школа. В ней в настоящее время обучаются 209 детей, из них 166 во Владивостоке и 43 в Находкинском филиале.

В хореографической школе Приморского колледжа искусств обучаются 63 человека.

Студенты и преподаватели колледжа за учебный период 2018 – 2019 года провели более 200 концертно-творческих мероприятий в Приморском крае и различных регионах России, а также за рубежом.

Силами студенческих концертных бригад творческие программы были представлены в 12 городах и посёлках Приморского края: Уссурийск, Хороль, Артём, Лесозаводск, Находка, Партизанск, Большой Камень, Каволерово, Михайловка, Черниговка, Спасск-Дальний, с. Вольно-Надеждинское. В концертах приняли участие более 900 человек. Выступления посетили более 15 000 человек.

Колледж активно участвует в организации и проведении региональных творческих фестивалей и конкурсов. В 2019 году было проведено 8 региональных конкурсов: 7 региональных конкурсов ДШИ и ДМШ Приморского края и IV Дальневосточный конкурс творческих работ студентов-звукорежиссёров (конкурс проходил дистанционно-заочном формате с 1 февраля по 30 апреля 2019 года).

Региональные конкурсы ДШИ и ДМШ Приморского края, организованные и проведённые в 2019 году ПККИ:

18 - 19 марта - XII Региональный конкурс фортепианных ансамблей;

20 - 12 марта - XII Региональный фестиваль-конкурс ансамблевой музыки струнно-смычковых инструментов «Им. Заслуженного работника культуры РФ З.Н.Фишова»;

22 марта - XII Региональный конкурс по сольфеджио;

23 - 22 марта - XII Региональный конкурс хоровой музыки учащихся ДШИ, ДМШ, ДХШ, хоровых студий;

25 - 27 марта - XII Региональный конкурс хоровой музыки учащихся ДШИ, ДМШ, ДХШ, хоровых студий;

28 - 29 марта - XII Региональный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах;

30 - 31 марта - ХII Региональный конкурс юных исполнителей эстрадной музыки



В конкурсах приняли участие:

251 солист, 18 хоровых коллективов, 127 ансамблей, оркестры – 2 камерных (50 человек) и 7 оркестров русских народных инструментов (видеоконкурс).

Ирина Павленко



