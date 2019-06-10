Театральное событие международного масштаба состоялось в столице Дальнего Востока. Пять дней, с 5 по 9 июня, Владивосток принимал II Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии «Метадрама-2019», сообщает DEITA.RU.

Четырнадцать театральных коллективов с Дальнего Востока, Ю. Кореи и Малайзии представили на фестивале своё творчество. Были читки, перформансы, лекции московских театроведов, встречи с драматургами, спектакли, режиссёрские лаборатории, в рамках которых режиссёры из Санкт-Петербурга и Москвы ставили эскизы, в том числе, экспериментальные. Впервые во Владивостоке прошел спектакль-променад. И конечно, после каждой постановки были обсуждения. В эти дни Театр молодёжи стал эпицентром активного творческого общения и взаимообмена между театральными профессионалами и зрителями.

Фестиваль очень молод. Его история началась в 2018 году как фестиваля читок современной драматургии. И даже, по сути, на год раньше, когда местный молодой драматург Виктория Костюкевич проявила инициативу и вместе с единомышленниками начала организовывать читки на маленьких, доступных площадках. А затем нашла понимание в театре молодёжи.

На тот момент театр возглавил новый директор Игорь Селезнёв. Он сразу озвучил позицию открытости новому и экспериментальному, заявив, что театр молодёжи должен стать по-настоящему молодёжным творческим центром. Всё совпало: запрос современного мира на изменения, частная инициатива, и готовность театра молодёжи к активному творческому расширению. Так родился проект «Метадрама», и первый же фестиваль читок показал, что проект востребован и нужен городу.

Проделав огромную работу, фестивальная команда в 2019 году создала насыщенную событиями программу и вывела «Метадраму» на международный уровень. Фестиваль вошел в федеральную программу Министерства культуры РФ став важным шагом в развитии культурного поля Дальнего Востока.

Профессор кафедры зарубежного театра ГИТИС (г. Москва), доктор искусствоведения Дмитрий Трубочкин, один из участников фестиваля, высказал экспертное мнение о перспективах Тихоокеанского фестиваля «Метадрама»: отличительной чертой фестиваля будет то, что он охватит Дальневосточный регион и Азию, и это очень важно. Профессор считает, что Дальневосточный регион – это площадка, где театральные школы европейского и русского происхождения будут встречаться со школами совершенно другого понимания, школами Азии. Здесь будет проходить смычка между русским театром и восточным театром, который сейчас очень селён и очень заметен в мире. Фестиваль станет местом встречи молодых творческих людей, которые хотят выйти за рамки традиционного театра, хотят мыслить шире, чем позволяет традиционная школа.

О состоявшемся фестивале Дмитрий Трубочкин отозвался очень положительно: «Первое, что можно отметить - это очень разнообразная программа, и это приятно видеть. Программа, конечно, акцентирована на современную драматургию. Второе – здесь очень много молодёжи. Понятно, что это театр молодёжи, но здесь молодёжь очень неравнодушная, такого фестивального замеса. Она хочет новых событий, радостно участвует в променаде, радостно участвует в дискуссиях, активно делится своим мнением. Здесь есть фестивальная активность, которая перехлёстывает через границы сцены и зрительного зала – и это самое главное впечатление. Фестивали организуются не просто для просмотров, они для общения и для дискуссий. То, что на «Метадраме» происходит активное общение в дискуссии, это очень хороший знак показывающий, что фестиваль происходит правильно».

На двух сценах театра молодёжи все пять фестивальных дней практически без перерыва шли репетиции, показы, встречи. В день проходило до пяти событий открытых зрителям. Мест не хватало, пространство заполнялось «под завязку». В малом зале зрители сидели и на полу, на подушках.

Театровед, театральный критик, доцент кафедры актёрского мастерства ДВГИИ Нина Шульгина (Владивосток), высказалась об изменениях, которые с фестивалем «Метадрама» входят в театральное пространство Владивостока и региона: «Фестиваль изменит, и уже изменил наше театральное сообщество и публику, которая узнаёт что-то новое для себя. Не новое в мире, а для себя. Наши представления о театральном искусстве долго были очень стабильными, без потрясений. Изменения были необходимы. Фестиваль даст импульс к началу действия других направлений театральных движений, не только драматургии и фестивального движения. Произойдут и какие-то иные обменные процесс, запустится новый режим существования. Через фестиваль "Метадрама" мы уже соединись с общим театральным процессом, который происходит в центре страны, а он соединён напрямую с тем, что происходит в Европе и мире. И обратного пути нет».

За пять дней фестиваля произошло 24 творческих события.

Во II Тихоокеанском Международном фестивале современной драматургии «Метадрама-2019», приняли участие: Приморский краевой театр молодёжи (Владивосток), театр ТОФ (Владивосток), театр «ТАН» (Владивосток), «ANTI TEATRE» (Малазия), Хабаровский ТЮЗ (Хабаровск), проект «Застольный период» (Владивосток), проект «THE DRAMA» (Владивосток), театр «DOMO» (Южная Корея), Русский драматический театр имени Н. А. Бестужева (Улан-Удэ), творческое объединение «DRAMAGROUP» (Владивосток), театр «КНАМ» (Комсомольск-на-Амуре), Уссурийский театр имени В. Ф. Комиссаржевской (Уссурийск), театральная студия театра молодёжи (Владивосток), Уссурийский театр ВОВ (Уссурийск).

Театровед Кристина Матвиенко (Москва), кандидат искусствоведения, театральный критик Татьяна Джурова (Санкт-Петербург), доктор искусствоведения, профессор кафедры зарубежного театра ГИТИС Дмитрий Трубочкин (Москва), режиссёр Дмитрий Волкострелов (Москва), режиссёр Талгат Баталов (Москва), режиссёр Виталий Дьяченко (Санкт Петербург), режиссёр Алексей Красный (Санкт-Петербург), драматург Дмитрий Данилов (Москва), драматург Ася Волошина (Санкт-Петербург). Состоялась творческая встреча (онлайн-конференция) с режиссёром Иваном Вырыпаевым (Варшава, Польша).

Ирина Павленко