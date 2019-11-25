Активных жителей Уссурийска наградили за инициативы

Почетных граждан Уссурийска и руководителей социально значимых общественных объединений отблагодарили за особый вклад в развитие Уссурийского городского округа. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во время торжественной церемонии награждения глава города Евгений Корж отметил активную жизненную позицию и творческий подход к любым начинаниям собравшихся. По его словам, только большая искренняя любовь деятельных горожан к Уссурийску позволила решить многие острые социальные проблемы.

Так, почетные грамоты и благодарственные письма получили свыше десятка городских общественников. Отмечается, что на сегодняшний день высокое звание «Почетный житель Уссурийского городского округа» с гордостью носят восемнадцать приморцев. Ежегодно эти люди – представители самых разных профессий: от учителей и художников до руководителей больших предприятий – реализуют множество социальных проектов, направленных на решение различных вопросов, волнующих горожан. В этом году власти округа выделили более четырехсот тысяч рублей на развитие проектов активных уссурийцев.

«В пятерку самых эффективных и необычных инициатив попали общественная организация национально-культурная автономия корейцев Уссурийска, Уссурийская общественная организация Общероссийского профсоюза работников народного образования и науки РФ, Уссурийская общественная организация инвалидов и ветеранов локальных войн и военной службы «Шиндант», благотворительный фонд «Сохрани жизнь», общественная организация «Федерация дартс Приморского края», - отметили в городском округе заявив, что две инициативы этого года - проект «Сохранение озера лотосов», инициированный ТОС «Междуречья», и проект «Счастье в мелочах» от активистов улицы Ленинградская были оценены на краевом уровне.

Кроме того, в рамках торжества награду в денежном эквиваленте вручили лауреатам местного конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Победителями в номинации «Лучший орган жилого микрорайона, улицы» стали члены общественного совета ТОС Междуречья, второе место занял ТОС «5-6 км», а третье – «Центральный». Лучшими ТОС окружных многоквартирных домов стали комитеты по улицам Воровского, 153; Первомайской, 34 и Андрея Кушнира, 20-а.

Также в рамках торжества особо активных уссурийцы получили персональные грамоты и благодарности от городской Думы.

Екатерина Цой