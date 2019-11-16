Активы владельца «Хаяттов» заблокировали в США

Активы компании предпринимателя Олега Дерипаски Basic Element Inc., из-за антироссийских санкций заморозили в США, сообщает DEITA.RU.

Компания Олега Дерипаски имела банковские счета и договор об аренде недвижимости в США на момент внесения российского бизнесмена в санкционные списки.

Как отмечает РИА Новости, счета в Wells Fargo были заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.

В «черный список» США Олег Дерипаска попал в апреле 2018 года. При этом, уже в январе 2019 года североамериканский Минфин снял санкции с контролировавшихся Дерипаской компаний «Евросибэнерго, «Русал» и» En+, но ограничения в отношении самого бизнесмена остались.

«Вот сейчас у нас электроэнергия подорожает в Иркутске. Активы арестовали, и он несет убытки, надо возместить», - предполагают развитие событий сибирские пользователи Сети.

Результатом американских санкций стало «полное разрушение богатства Дерипаски, его репутации и источников доходов», говорилось в иске бизнесмена к OFAC. Он был «изгнан из международного бизнес-сообщества», «выдавлен из контролирующих долей в своих крупнейших бизнесах», и ему закрыт доступ к недвижимости в США.

В апреле ООО «Парк-отель «Бурдугуз», принадлежащее бизнесмену, на радость приморским властям выкупило за минимально допустимую цену два «недоотеля» на мысе Бурном и в бухте Золотой рог. Сумма сделки составила 3,7 миллиарда рублей. Стройка, конечно, обошлась в разы дороже. Но после неожиданной покупки скандальных «Хаяттов» бизнесмен не захотел в приморский офшор, но зарегистрировал целых 7 компаний в офшоре Калининградской области.

Дмитрий Санников