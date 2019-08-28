2019 год – Год театра в России. Это стало прекрасным поводом для объединения в общем проекте Приморской краевой библиотеки и Приморского театра молодёжи. В библиотечных залах по адресу: проспект 100-летия Владивостоку, 48 проходят чтения-арт «Как сквозь волшебное стекло». Актёры Театра молодёжи регулярно читают художественные произведения для юной аудитории. В сентябре, после небольшого перерыва на отпуск, театрализованные занятия продолжатся в детской краевой библиотеке, сообщили DEITA.RU. В Театре молодёжи информацию с радостью подтвердили.

Дети уже спрашивают, когда буду чтения-арт, рассказала куратор проекта, библиотекарь детского абонемента Екатерина Саенко. Сотрудники библиотеки видят, что школьникам проект нравится. Ребята знакомятся с новыми для себя авторами и произведениями, ну и, конечно, им очень хочется познакомиться с актёрами. В театре они видят актёров только на сцене, а тут есть возможность познакомиться лично.

Для чтений-арт в библиотеке подбирают произведения современных российских и зарубежных авторов. С классикой дети знакомятся в школе, говорят библиотекари, а о современных авторах знают немного. При том, что есть очень интересная современная литература, понятная нынешним школьникам. Так как авторы произведений живут в одно с ними время и могут говорить с ребятами о человеческих ценностях на знакомом им языке.

Программа рассчитана на школьников 1-4-го классов. На чтения-арт дети приходят как самостоятельно, так и организовано целыми классами. Возобновление чтений-арт «Как сквозь волшебное стекло» намечено на середину сентября.

Информацию о программах, проходящих в Приморской краевой детской библиотеке, можно узнать на сайте pkdb.net.

Также краевая детская библиотека напоминает, что осенью состоится онлайн-спринт «Крылья, разносящие мысли». Доступ к игре будет открыт на сайте Приморской краевой детской библиотеки с 15 октября по 30 ноября. В разделе «Акции и конкурсы» сайта уже доступны материалы презентаций, которые помогут школьникам подготовиться к онлайн-спринту.

Ирина Павленко