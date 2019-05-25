Крупная акула напала на мальчика недалеко от берега Новой Каледонии в Тихом океане, сообщает DEITA.RU.

Как информировало местное отделение полиции на своей странице в Facebook, инцидент произошел 25 мая после полудня. Мальчик купался рядом с лодкой в районе яхтенной стоянки. Как уточняет ТАСС, в результате нападения опасного хищника, ребенок лишился правой ноги и части живота.

Отец мальчика прыгнул в воду, чтобы вернуть сына на лодку. Пострадавший ребенок был госпитализирован и введен в искусственную кому. Позже акулу-людоеда удалось поймать одному из местных рыбаков. Сотрудники полиции застрелили хищника.

Накануне специалисты администрации Владивостока предупредили горожан, где не стоит купаться, чтобы «избежать несчастных случаев от нападения акул». Мэрия не рекомендует купаться в местах, не внесенных в перечень разрешенных пляжей, «в том числе на островных территориях ВГО».

Дмитрий Санников