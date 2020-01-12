Новости
Поклонская рассказала, как плачут в Крыму
12 Январь 2020, 05:15
Житель Китая скончался от неизвестного вируса
12 Январь 2020, 04:15
Путин дал новые поручения по Крыму
12 Январь 2020, 03:15
Акулы съели молодого немецкого футболиста
12 Январь 2020, 02:15
Четыре лошади погибли в горящей конюшне Владивостока
12 Январь 2020, 01:20
В Китае распространяется таинственная болезнь
12 Январь 2020, 01:15
«Размотало по трассе» - машины столкнулись на улице Владивостока
12 Январь 2020, 00:53
Пьяный россиянин устроил ДТП на самокате в Лондоне
12 Январь 2020, 00:15
Акулы съели молодого немецкого футболиста
Футболист одного из американских клубов погиб при странных обстоятельствах, отдыхая в Австралии, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на местное издание, молодой человек 21 года прогуливался с друзьями по скалам недалеко от моря. Он поскользнулся и упал в воду, где спортсмена унесло мощным течением. Друзья пытались его спасти, но тщетно.
Молодые люди вызвали спасателей, которым только ночью удалось найти тело Эрика – оказалось, что на спортсмена напали акулы. Во время поисков нашли также останки дайвера, которые ранее пропал – его также разорвали морские хищники.
Александра Маслова