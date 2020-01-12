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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Акулы съели молодого немецкого футболиста

Хайнань, Китай, КНР, курорт Санья

Футболист одного из американских клубов погиб при странных обстоятельствах, отдыхая в Австралии, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на местное издание, молодой человек 21 года прогуливался с друзьями по скалам недалеко от моря. Он поскользнулся и упал в воду, где спортсмена унесло мощным течением. Друзья пытались его спасти, но тщетно.

Молодые люди вызвали спасателей, которым только ночью удалось найти тело Эрика – оказалось, что на спортсмена напали акулы. Во время поисков нашли также останки дайвера, которые ранее пропал – его также разорвали морские хищники.

Александра Маслова

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