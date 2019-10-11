Александр Ролик: «Это были живые, эмоциональные встречи»

Целый ряд встреч на своем избирательном округе провел председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, сообщает DEITA.RU по материалам ЗС ПК.



В рамках работы на своем избирательном округе председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик встретился с педагогами и старшеклассниками средней школы № 18 Артемовского городского округа, с коллективом Артемовской детской больницы, провел встречу с представителями общественных организаций и личный прием граждан.

Он рассказал о том, какие меры сегодня предпринимаются для реализации государственных краевых госпрограмм, разработанных в рамках нацпроектов "Здравоохранение", "Демография", "Образование", для обеспечения социальной защищенности учителей и медицинских работников, что уже сделано и планируется сделать в ближайшее время по наказам избирателей. Спикер краевого парламента подробно расспросил о том, как на практике реализуются новые краевые законы, какие замечания и предложения при этом возникают у педагогического и врачебного сообщества, а также ответил на многочисленные вопросы.



Еще одна встреча состоялась в Доме общественных организаций Артемовского городского округа. Во встрече также приняли участие председатель Думы Артемовского городского округа Анатолий Бадель и депутаты гордумы. За одним столом собрались представители Совета ветеранов, Союза многодетных семей, местного отделения организации "Матери России", профсоюза работников агропромышленного комплекса, Шахтерского союза г. Артема, Почётные граждане и многие другие. Вопросы касались самых разных сфер жизни, но главное, по мнению собравшихся то, что такие встречи способствуют продуктивному взаимодействию общественных организаций с органами власти, позволяют наглядно видеть, что в первую очередь необходимо сделать на территории в рамках депутатских наказов и какие изменения нужны в законах. Так среди поступивших предложений общественников - рассмотреть возможность использования регионального материнского капитала на оплату обучения старшего ребенка и разрешить делать это до достижения младшим ребенком возраста 1 года, а также предусмотреть законодательно возможность использования жилищного сертификата на строительство жилого дома.



Рабочий день на округе традиционно завершил личный прием граждан. «Это были живые, эмоциональные встречи, на которых люди поднимали самые животрепещущие для них проблемы, касающиеся их повседневной жизни – про качество дорог, проезды к домам, ремонт крыш, поддержку ветеранов, создание комфортной городской среды, в частности, скейт-парка для ребят, кто увлекается этим видом спорта», прокомментировал Александр Ролик в социальных сетях.

Были и слова благодарности от жителей за то, что уже сделано депутатами и органами власти на территории. Так, например, сейчас в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" завершается асфальтирование улицы 2-я Рабочая, которую удалось включить в программу благодаря поддержке депутатов округа. По этой улице постоянно движется большегрузный транспорт и, конечно, людей волнуют вопросы безопасности.



«Совместно с администрацией Приморского края и Артемовского городского округа, городской думой мы постараемся то, что можно - решить в ближайший период, а где требуется время, будем добиваться включения в соответствующие государственные краевые и муниципальные программы. Эти вопросы также будут учитываться при формировании бюджета на следующий и ближайшие три года», – отметил по итогам работы на округе председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.

Дмитрий Санников