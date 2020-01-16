Александр Ролик: «Это не только большая честь, но и колоссальная ответственность»

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик распоряжением Президента России Владимира Путина включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, сообщает DEITA.RU по материалам ЗС ПК.

Спикер краевого парламента отметил, что состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, куда вошли депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, председатели Законодательных собраний ряда регионов, представители общественных объединений и многие известные и авторитетные люди нашей страны, скорее всего, и будет определять направленность ее работы, ведь изменения Конституции - это изменения Основного Закона нашей страны, который регулирует жизнь всего общества, касается каждого гражданина и человека.

«Как подчеркнул Президент, здесь важно, чтобы было широкое общественное обсуждение, в ходе которого были услышаны и учтены мнения всех слоев населения и, конечно, регионов, где люди живут, учатся, работают, рожают и воспитывают детей. Для нас, дальневосточников, также очень важно, что в группу вошла Светлана Петровна Горячева, сенатор от Приморья и высокопрофессиональный юрист с большим опытом государственной деятельности. Это еще раз говорит о значимости нашего региона в социально-экономическом и политическом развитии нашей страны и позволит разработать предложения, в которых будут в полной мере учтены мнения и ожидания жителей нашего региона. Включение в состав группы представителей региональных парламентских ассоциаций также еще раз подчеркивает ту роль и значение депутатского корпуса всех уровней, о которых говорил Президент в Послании Федеральному Собранию», - сказал Александр Ролик, комментируя документ.

Председатель Законодательного Собрания Приморья также подчеркнул, что участие в этой группе для него имеет большое значение и как для юриста, и как для законодателя - что может быть в законодательстве важнее Основного Закона государства. «В 2018 году я входил в состав инициативной группы по выдвижению В.В. Путина в Президенты страны, а вот теперь получил от главы государства доверие на участие в работе по внесению изменений в Конституцию. Для меня это не только большая честь, но и колоссальная ответственность», - отметил Александр Ролик.

Дмитрий Санников