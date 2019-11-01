Александр Ролик: «Личный прием граждан – одна из самых эффективных мер»

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик провел личный прием граждан в приемной председателя правительства РФ, председателя ВПП «Единая Россия» Д.А. Медведева во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Вопросы, с которыми в этот день обратились приморцы к спикеру Законодательного Собрания, затрагивали разные сферы жизни. Это просьба об оказании содействия в ремонте и освещении одной из дорог в Артемовском городском округе, разъяснение вопросов тарифообразования в сфере ЖКХ, медицинского обеспечения, природоохранного законодательства.



Представитель Общества инвалидов Фрунзенского района Владивостокского городского округа выразила депутатам благодарность за оказанную помощь в проведении ремонта потолка и стен в помещении общества и попросила содействия в продолжении необходимых ремонтных работ.



Как подчеркнул спикер Законодательного Собрания Александр Ролик, личный прием граждан депутатами - одна из наиболее эффективных мер, с помощью которой жители края могут внести свои предложения по совершенствованию законодательства, обозначить наиболее острые проблемы территории.



«Там, где возможно, отвечаю на вопросы непосредственно на месте. По остальным ищем оптимальные пути разрешения поднятых проблем, в рамках депутатских полномочий направляю запросы в органы исполнительной власти, даю разъяснения и консультации», - отметил Александр Ролик по итогам проведенного приема.

Дмитрий Санников