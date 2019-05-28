Доклад председателя краевого парламента по итогам работы регионального парламента за 2018 год рассмотрел комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморского края, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Выступая перед депутатами профильного комитета, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик отметил, что в прошедшем году работа приморского парламента была направлена на совершенствование краевых законов с целью ускоренного социально-экономического развития края и повышения качества жизни приморцев. «Работу эту мы строили вместе с исполнительной властью, прокуратурой, органами местного самоуправления, и, конечно, в своей деятельности мы опирались на те обращения, те пожелания и наказы, которые поступали к нам от наших избирателей», - подчеркнул председатель Законодательного Собрания.

В 2018 году состоялось 17 заседаний краевого парламента, в том числе 6 внеочередных. Депутаты рассмотрели 573 вопроса, приняли 569 постановлений. За год в Законодательное Собрание было внесено 267 законодательных инициатив. Больше всего законодательных инициатив было внесено депутатами и комитетами - 123 и губернатором Приморского края - 97. Также законодательные инициативы вносились представительными органами муниципальных образований, прокурором Приморского края, председателем Приморского краевого суда, Избирательной комиссией Приморского края, уполномоченным по правам человека в Приморском крае. Александр Ролик отметил, что в течение года все комитеты Законодательного Собрания работали целенаправленно, плодотворно, с высокой нагрузкой. Депутатами принято 207 законов. При этом, как подчеркнул председатель краевого парламента, уменьшилась доля законов по внесению изменении в действующее законодательство, но при этом в 2,5 раза увеличилась доля базовых законов Приморского края.

Вместе с этим, Александр Ролик отметил, что хорошо зарекомендовала себя практика выездных заседаний комитетов и предварительное рассмотрение законопроектов в формате рабочих групп и совещаний.

«Мы также совершенствовали нашу деятельность и законодательство, которое регламентирует работу Законодательного Собрания, в частности, закон о статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края и Регламент. Плотно взаимодействовали с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, при необходимости, с федеральными органами исполнительной власти, прокуратурой, юстицией, органами местного самоуправления, администрацией Приморского края. Несмотря на то, что депутаты 6 созыва представляют разные политические партии, необходимо отметить, что фактически мы работали единым коллективом и, невзирая на партийные убеждения, концентрировали усилия на принятии важных, социально-значимых для жителей Приморского края законах», - подчеркнул Александр Ролик.

Участники заседания комитета отметили, что о качестве работы, говорит еще и тот факт, что за последний год прокуратурой Приморского края не было внесено протестов на принятые ЗС ПК законы, а также не поступало замечаний по приведению краевых действующих законов в соответствие с федеральными.

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков также обратил внимание на эффективность работы по укреплению дисциплины. «Хотя нас и критиковали за то, что мы пошли на ужесточение дисциплины в Законодательном Собрании, но опыт показывает, что это было правильное и необходимое решение», - сказал он, подчеркнув, что это помогает своевременно принимать необходимые приморцам законы и приводить краевое законодательство в соответствие с федеральным.

Напомним, ежегодный доклад о деятельности ЗакСобрания за прошедший год спикер краевого парламента представляет в соответствии с регламентом Законодательного Собрания. По решению комитета доклад председателя Законодательного Собрания будет заслушан в плановом порядке на очередном заседании краевого парламента 30 мая 2019 года. По результатам обсуждения доклада депутаты примут постановление.

Дмитрий Санников