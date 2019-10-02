Александр Ролик получил новую должность

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик возглавит Парламентскую ассоциацию «Дальний Восток и Забайкалье», сообщает DEITA.RU,

Представляя кандидатуру Александра Ролика, предыдущий председатель ассоциации Сергей Луговской отметил значительный опыт юридической деятельности спикера Законодательного Собрания Приморского края. Александр Ролик является кандидатом юридических наук, Заслуженным юристом Российской Федерации, практически всю свою жизнь он посвятил правоприменительной и законотворческой деятельности. Кандидатура Александра Ролика на пост председателя региональной ассоциации законодателей была поддержана единогласно.

«Благодарю коллег- председателей законодательных органов ДФО за оказанное мне доверие возглавить Парламентскую ассоциацию "Дальний Восток и Забайкалье". Считаю это показателем значения Владивостока и Приморского края в жизни нашей страны и региона. Продолжим совместно отстаивать интересы дальневосточников, укреплять авторитет ассоциации, развивать традиции парламентаризма в регионе, заложенные моим предшественником на этом посту Сергеем Луговским», - прокомментировал Александр Ролик в социальных сетях.

Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье», созданная в 1995 году, сегодня является авторитетным объединением, деятельность которого направлена на укрепление межпарламентского сотрудничества, объединение интеллектуального потенциала, практического опыта, организационных возможностей для решения единых законотворческих задач, стоящих перед законодательными (представительными) органами 11 субъектов региона. В ее состав входят Законодательное Собрание Приморского края, Законодательная Дума Хабаровского края, Законодательное Собрание Амурской области, Сахалинская областная Дума, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Законодательное Собрание Камчатского края, Магаданская областная Дума, Законодательное Собрание Забайкальского края, Законодательное Собрание Еврейской автономной области и Дума Чукотского автономного округа, народный Хурал Республики Бурятия.

Дмитрий Санников