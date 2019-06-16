Уважаемые работники здравоохранения, ветераны медицинской отрасли!

От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем всех, кто связал свою судьбу с самой гуманной и благородной профессией, кто приходит на помощь в трудную минуту, возвращая самое ценное для человека - здоровье.

Сегодня в Приморском крае большое внимание уделяется вопросам развития системы здравоохранения, укреплению материально-технической базы поликлиник и больниц, обеспечению их современным оборудованием, закреплению кадров. На улучшение качества и доступности медицинской помощи направлен национальный проект "Здравоохранение", реализация которого осуществляется в Приморье. По инициативе главы края депутатами принят краевой закон о социальной поддержке работников здравоохранения и молодых специалистов. Уверен, что совместная работа в этом направлении принесет свои положительные результаты.

От всей души желаю врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, младшему медперсоналу - всем медицинским работникам и ветеранам здравоохранения Приморья крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Приморского края А.И. Ролик