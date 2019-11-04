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Александр Ролик поздравляет с Днем народного единства
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик поздравил с Днем народного единства, сообщает DEITA.RU.
Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края поздравляю вас с Днем народного единства!
У этого праздника большая и героическая история. И сегодня его главное содержание - в возрождении исконных традиций нашего Отечества, в сохранении народного единства, мира и согласия в обществе.
Отмечая этот праздник, мы декларируем добрососедство всех национальностей, гражданское сплочение, основанное на четких принципах закона и справедливости. Только в единстве и созидательном труде на благо страны заключается наше общее благополучие и процветание, залог достойного настоящего и уверенного будущего многонационального Приморья и всей России!
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Председатель Законодательного Собрания Приморского края А.И. Ролик