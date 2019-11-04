telegr wh call

Новости

Опасная уборка: дворник лишился пальца

4 Ноябрь 2019, 10:00

Александр Ролик поздравляет с Днем народного единства

4 Ноябрь 2019, 09:30

Выплаты и назначение пенсий упростят для россиян

4 Ноябрь 2019, 09:25

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем народного единства

4 Ноябрь 2019, 09:00

Мошенники начали использовать знаменитостей для своих разводов

4 Ноябрь 2019, 08:30

Названы регионы, в которых цены на ЖКХ взлетят

4 Ноябрь 2019, 07:30

Похолодание до -13 обещают синоптики

4 Ноябрь 2019, 06:30

Продукты, приближающие старость, назвала Малышева

4 Ноябрь 2019, 05:32

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Александр Ролик поздравляет с Днем народного единства

ролик

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик поздравил с Днем народного единства, сообщает DEITA.RU.

Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края поздравляю вас с Днем народного единства!

У этого праздника большая и героическая история. И сегодня его главное содержание - в возрождении исконных традиций нашего Отечества, в сохранении народного единства, мира и согласия в обществе.

Отмечая этот праздник, мы декларируем добрососедство всех национальностей, гражданское сплочение, основанное на четких принципах закона и справедливости. Только в единстве и созидательном труде на благо страны заключается наше общее благополучие и процветание, залог достойного настоящего и уверенного будущего многонационального Приморья и всей России!

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края   А.И. Ролик

Популярное

Плоские тарифы уходят: власти встали на сторону «Аэрофлота»

«Совсем делать нечего»: россияне в гневе от новых ПДД

Сколько будет стоить доллар, сказали в Сбербанке

Новости о результатах поисков рыбаков дали спасатели
Загрузка...
Загрузка...