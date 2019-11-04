Александр Ролик поздравляет с Днем народного единства

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик поздравил с Днем народного единства, сообщает DEITA.RU.

Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края поздравляю вас с Днем народного единства!

У этого праздника большая и героическая история. И сегодня его главное содержание - в возрождении исконных традиций нашего Отечества, в сохранении народного единства, мира и согласия в обществе.

Отмечая этот праздник, мы декларируем добрососедство всех национальностей, гражданское сплочение, основанное на четких принципах закона и справедливости. Только в единстве и созидательном труде на благо страны заключается наше общее благополучие и процветание, залог достойного настоящего и уверенного будущего многонационального Приморья и всей России!

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края А.И. Ролик