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Новые обязанности появились у инспекторов ГИБДД
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Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
10 Ноябрь 2019, 10:00
Александр Ролик поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел
Уважаемые друзья! От имени депутатов Законодательного
Собрания поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации.
Это праздник тех, кто своим трудом, не жалея сил, а порой и собственной жизни, противостоит преступности, обеспечивает безопасность граждан, первым приходит на помощь попавшим в беду.
Ваша профессиональная деятельность - это залог социальной стабильности, гарантия защищенности, здоровья и спокойствия жителей нашего края. От вашей работы также зависит крепость государственного строя России, устойчивость экономики и нерушимость правовых основ государства.
Особую благодарность выражаю ветеранам, которые передают свой богатый профессиональный опыт новому поколению защитников правопорядка. Уверен, что личный состав Управления МВД России по Приморскому краю и впредь будет надежно защищать общественную безопасность и созидательный труд приморцев.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в профессиональной деятельности.
Председатель Законодательного Собрания Приморского края А.И. Ролик