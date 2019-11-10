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19 Август 2019, 19:45

Александр Ролик поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел

ролик

Уважаемые друзья! От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Это праздник тех, кто своим трудом, не жалея сил, а порой и собственной жизни, противостоит преступности, обеспечивает безопасность граждан, первым приходит на помощь попавшим в беду.

Ваша профессиональная деятельность - это залог социальной стабильности, гарантия защищенности, здоровья и спокойствия жителей нашего края. От вашей работы также зависит крепость государственного строя России, устойчивость экономики и нерушимость правовых основ государства.

Особую благодарность выражаю ветеранам, которые передают свой богатый профессиональный опыт новому поколению защитников правопорядка. Уверен, что личный состав Управления МВД России по Приморскому краю и впредь будет надежно защищать общественную безопасность и созидательный труд приморцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края      А.И. Ролик

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