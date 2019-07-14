Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик поздравляет рыбаков с профессиональным праздником, сообщает DEITA.RU.

Уважаемые работники рыбопромышленного комплекса! От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем рыбака!

В России эта профессия всегда считалась одной из самых мужественных. Приморские рыбаки традиционно славятся упорством, трудолюбием и нацеленностью на результат.

По инициативе Губернатора Приморского края Олега Кожемяко осенью прошлого года в Приморье стартовала программа "Приморская рыба", которая позволила жителям нашего края приобретать вкусные дары моря по доступной цене.

Депутатский корпус принимает активное участие в разработке и совершенствовании законодательной базы в области развития прибрежного рыболовства, аквакультуры и рыбной промышленности, ставя в приоритет решение насущных проблем рыболовства, улучшение условий труда рыбаков, поддержание экологического баланса территории.

В этот замечательный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, морской удачи, и пусть вас всегда ждут на берегу родные и близкие люди.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края А.И. Ролик