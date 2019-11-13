Александр Ролик: «Принимаемый проект бюджета - бюджет социальной ответственности»

Рассмотрение проекта краевого бюджета на следующий год в первом чтении стало ключевым вопросом заседания Законодательного Собрания Приморского края, проходящего в эти минуты, сообщает DEITA.RU.

В заседании принимает участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина, профильные вице-губернаторы, врио главного федерального инспектора в Приморском крае аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Константин Степанов, председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков.

Как отметил перед началом заседания председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, одним из основных вопросов заседания станет рассмотрение в первом чтении бюджета на 2020 и последующие два года. На парламентской сессии также будут рассмотрены и другие важные темы. Всего в повестке 11 вопросов.



Александр Ролик отметил большую работу, которая проведена при подготовке бюджета к первому чтению в комитетах и на совместном совещании с руководством администрации Приморского края в формате "нулевого" чтения.



Основные характеристики краевого бюджета на 2020 год в первом чтении составят: по доходам - 124,8 млрд руб.; по расходам - 129, 6 млрд руб.; дефицит бюджета - 4,8 млрд руб.

Дмитрий Санников