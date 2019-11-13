telegr wh call

Новости

Денежное довольствие солдат вырастет вдвое

13 Ноябрь 2019, 12:20

Дело в суд: водитель фуры может получить 7 лет за смерть семьи на рухнувшем мосту

13 Ноябрь 2019, 12:00

Плоские тарифы для всех: губернатор решает проблему Дальнего Востока

13 Ноябрь 2019, 11:40

Александр Ролик: «Принимаемый проект бюджета - бюджет социальной ответственности»

13 Ноябрь 2019, 11:31

Почти 200 школьников вступили в ряды органов ученического самоуправления в Приморье

13 Ноябрь 2019, 11:30

Власти, врачи и силовики: в Приморье объявили войну наркозависимости

13 Ноябрь 2019, 11:21

Путин подписал важный закон для россиян

13 Ноябрь 2019, 11:20

В Приморье 7 тысяч школьников теперь безошибочно определяют инсульт

13 Ноябрь 2019, 11:03

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Александр Ролик: «Принимаемый проект бюджета - бюджет социальной ответственности»

ролик

Рассмотрение проекта краевого бюджета на следующий год в первом чтении стало ключевым вопросом заседания Законодательного Собрания Приморского края, проходящего в эти минуты, сообщает DEITA.RU.

В заседании принимает участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина, профильные вице-губернаторы, врио главного федерального инспектора в Приморском крае аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ДФО  Константин Степанов, председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков.  

Как отметил перед началом заседания председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, одним из основных вопросов заседания станет рассмотрение в первом чтении бюджета на 2020 и последующие два года. На парламентской сессии также будут рассмотрены и другие важные темы. Всего в повестке 11 вопросов.

Александр Ролик отметил большую работу, которая проведена при подготовке бюджета к первому чтению в комитетах и на совместном совещании с руководством администрации Приморского края в формате "нулевого" чтения.

Основные характеристики краевого бюджета на 2020 год в первом чтении составят: по доходам - 124,8 млрд руб.; по расходам - 129, 6 млрд руб.; дефицит бюджета - 4,8 млрд руб.

Дмитрий Санников

Популярное

Мужчина в черном плаще убил двух собак на глазах у хозяйки

Пьяного дебошира выкинули в Уссурийске

Борис Кубай: Приморье ждет транспортный коллапс

Сотни миллионов уйдут на главную беду Приморья, но этого мало
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...