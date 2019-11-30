Александр Ролик: «Проект новой ТЭЦ должен пройти общественную экспертизу»

Полезной и конструктивной назвал председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик встречу с общественными активистами и экологами , прошедшую в Артеме, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал спикер приморского парламента в социальных сетях, глава Артемовского городского округа Александр Авдеев, депутаты городской думы и ее председатель Анатолий Бадель, депутаты Законодательного Собрания от округа, руководители ведущих управлений и отделов городской администрации выслушали вопросы активной группы горожан по гидротехническому сооружению в районе Озерных ключей, по свалке, строительству новой ТЭЦ в районе Суражевки, по созданию в городе комфортной среды, озеленению, точечной застройке и подробно ответили, что делает администрация города для их решения.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик рассказал, как депутаты реагируют на обращения жителей, что конкретно сделано и как он добивается решения вопросов, которые пока не удалось довести до конца.

Один из них – это возвращение подразделения "Почты России" в центральную часть города, где оно было раньше. В новое, пусть и просторное здание жителям неудобно добираться.





Планы по строительству новой ТЭЦ также очень беспокоят людей. Жители опасаются, что этот объект может нанести вред окружающей среде, что будут затронуты интересы владельцев земельных участков, селян волнует проблема трудоустройства.

«На следующей неделе пройдут общественные слушания по ТЭЦ, где, я уверен, также будут обсуждаться эти вопросы. В то же время городу катастрофически не хватает существующих мощностей и ТЭЦ, конечно, нужна. Но все, что связано с этим проектом, обязательно должно пройти общественную экспертизу и осуществляться строго в рамках закона. А жители должны своевременно получать полную информацию. Буду держать эти вопросы на контроле», - подчеркнул Александр Ролик.

Дмитрий Санников