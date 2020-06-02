Александр Ролик: «Ситуация с коронавирусом наглядно показала насколько актуальны изменения, внесенные в Конституцию»

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик принял участие в заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию, которое прошло в режиме видеоконференции под председательством Андрея Клишаса, Павла Крашенинникова и Талии Хабриевой с участием представителей ВЦИОМ и ЦИК, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ЗС ПК.

Как рассказал спикер краевого парламента Приморья, участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с организацией обсуждения поправок, изучения общественного мнения и подготовкой к общероссийскому голосованию.

Как было отмечено, активное обсуждение поправок в Конституцию велось весь период с момента принятия законопроекта. При этом распространение коронавирусной инфекции, с одной стороны, изменило формат дискуссии, но с другой - наглядно показало, насколько актуальны изменения, внесенные в Основной закон.

Как отметил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников, стало "остро ощущаться, насколько важны стабильные правовые нормы об адресной социальной помощи, доступной и качественной медицине, индексации пенсий и социальных пособий, как важна государственная поддержка предпринимателей и сохранение рабочих мест».

"Если поправки будут одобрены гражданами, то, что бы ни случилось, что бы ни делали недобросовестные чиновники, пенсии будут индексировать, а МРОТ не сможет быть ниже прожиточного минимума. Сэкономить на людях чиновникам уже не удастся", - подчеркнула, в свою очередь, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Талия Хабриева.

"Мы уже сейчас видим, какие комплексные разносторонние меры поддержки семей с детьми, социально незащищенных категорий граждан, стимулирования занятости населения, обеспечения качественной и доступной медицинской помощи предпринимаются государством. Выплаты на детей, больничные на период самоизоляции для старшего поколения, отсрочки по налоговым и страховым платежам для наиболее пострадавших отраслей экономики, чтобы обеспечить сохранение рабочих мест, - все это востребовано, все это уже работает, в том числе и региональные законы, дополняющие федеральные меры поддержки. Такие законы в самые сжатые сроки были приняты и у нас в Приморском крае", - прокомментировал итоги заседания член рабочей группы по поправкам в Конституцию, председатель Заксобрания Приморья Александр Ролик.

О том, что коронавирус показал, насколько важны социальные поправки, внесённые в Конституцию, говорил и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. "…Именно в таких кризисных ситуациях, как сейчас, они раскрываются в полной мере. Минимальный МРОТ, равный прожиточному минимуму, обязательная индексация пенсий, социальное партнёрство, поддержка бизнеса - если это прописано в Основном законе, то простые люди и компании будут с уверенностью смотреть в будущее даже в такие непростые времена. Потому что они понимают: их не бросят в тяжёлый момент. Мне кажется, именно эта главная мысль красной нитью проходит сквозь подавляющее большинство поправок к Конституции", - подчеркнул он.

Пожалуй, наиболее ярко ситуация с распространением коронавируса показала важность поправки о доступности качественной медпомощи каждому в любом уголке страны. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, выступая на заседании, также отметил, что 95% тех, кто принимал участие в опросе ВЦИОМ по поправкам в Конституцию, сказали, что поддерживают поправку о доступной и качественной медицине.

"Для жителей Приморья этот вопрос не менее важен, - уверен Александр Ролик. - Знаю об этом не понаслышке. В силу депутатских обязанностей постоянно встречаюсь с самыми разными людьми, и проблемы развития медицины граждане поднимают практически на каждом депутатском приеме. Сегодня в краевой бюджет заложены средства на проведение капремонтов в медицинских учреждениях края, обновление оборудования, закрепление медицинских кадров. И то, как в условиях повышенной готовности в сжатые сроки под руководством главы Приморья Олега Николаевича Кожемяко, который возглавляет краевой штаб по борьбе с коронавирусом, были введены новые больничные койки для лечения больных новой инфекцией и даже новые медицинские учреждения, какая поддержка медиков организована через волонтерские организации, в том числе с участием депутатского корпуса, как быстро были проработаны и приняты необходимые изменения в главный финансовый документ края, выделены средства на закупку ИВЛ, развитие медицины, в резервный фонд Правительства Приморья на борьбу с коронавирусом, как оперативно начались выплаты врачам – говорит о многом".

Не менее важны, по мнению спикера парламента Приморья, и поправки в поддержку волонтеров и НКО. Востребованность волонтерского движения также наиболее ярко проявилась в период пандемии. "Волонтеры — это герои нашего времени, это наш современный повод для гордости... Мы не просто обозначаем понятие волонтерства как явление. Мы внесли поправку таким образом, чтобы поддержка волонтерства была обязанностью, в частности, правительства РФ", - подчеркнула руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, в условиях коронавируса "проверялась сила государства и общества". Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, в свою очередь подчеркнул, что поправки в Конституцию дадут людям гарантии того, что государство всегда будет вести социально ориентированную политику. "Чтобы управленческие решения принимались в такой логике всегда, нужно закрепить соответствующую ответственность государства в Основном законе", - отметил он.

Как рассказал председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, на заседании рабочей группы также были озвучены результаты опроса ВЦИОМ. Они показали, что информированность россиян о поправках в Основной закон значительно повысилась и составила 93% опрошенных. Подавляющее большинство участников опроса также высказались за доступность и качество медицинского обслуживания, поддержку детей, обязательную ежегодную индексацию пенсий, социальных пособий. Среди наиболее важных поправок они также назвали защиту исторической правды, закрепление статуса русского языка как государствообразующего, безусловное сохранение территориальной целостности и суверенитета страны и др.

О своей готовности принять участие в общероссийском голосовании заявили 66% опрошенных. Пока не определились и затруднились ответить - 19%. Поэтому одним из наиболее важных был вопрос о подготовке к общероссийскому голосованию. "Уже более 1300 общественных организаций вовлечены в процесс подготовки наблюдателей. Был создан сайт "Общественный наблюдатель.рф", зарегистрировано более 82 тысяч кандидатов в наблюдатели", – рассказала Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты, на базе которой в основном проходили заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию. Как отметил спикер краевого парламента, в Приморье на прошедшей неделе начал работу третий созыв Общественной палаты. В числе основных задач также участие в организации общественного наблюдения за ходом общероссийского голосования.

"Заместитель руководителя аппарата ЦИК Сергей Алешкин в своем выступлении на заседании рабочей группы отметил, что к голосованию подготовлен комплекс организационных, санитарно-профилактических и информационных мероприятий и избирательные комиссии незамедлительно развернут работу, как только будет определена дата голосования. А председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш предложил обратиться к Президенту страны о назначении этой даты", - также рассказал Александр Ролик.