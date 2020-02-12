Александр Ролик: «Социальному блоку поправок в Конституцию уделено особое внимание»

Работа над поправками в Конституцию РФ вступает в финальную стадию. Дальневосточный регион в рабочей группе по подготовке предложений в президентский законопроект представляют сенатор от Приморского края Светлана Горячева и председатель Парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", спикер Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик. Сегодня мы попросили Александра Ивановича рассказать о том, как идет работа над поправками в Основной закон нашей страны, какие концептуальные аспекты заложены в президентский законопроект и какие предложения о поправках поступают в рабочую группу, в том числе, от Экспертного совета при Законодательном собрании Приморского края.

Работа над поправками в Конституцию РФ вступает в финальную стадию. Дальневосточный регион в рабочей группе по подготовке предложений в президентский законопроект представляют сенатор от Приморского края Светлана Горячева и председатель Парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", спикер Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик. Сегодня мы попросили Александра Ивановича рассказать о том, как идет работа над поправками в Основной закон нашей страны, какие концептуальные аспекты заложены в президентский законопроект и какие предложения о поправках поступают в рабочую группу, в том числе, от Экспертного совета при Законодательном собрании Приморского края.

Напомним, 15 января 2020 года Президент России Владимир Владимирович Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором обозначил ряд концептуальных подходов к вопросам государственного устройства и внутренней политики и предложил ряд конституционных поправок. В тот же день глава страны своим распоряжением создал рабочую группу по подготовке поправок в Основной Закон, а 20 января внёс в Государственную Думу проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Данный законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении 23 января текущего года. В настоящее время идет его доработка к процедуре второго чтения.

- Александр Иванович, расскажите подробнее, что уже заложено в законопроект, который внес Президент?

- Законопроект, внесенный главой страны в Федеральное Собрание содержит все положения, озвученные им в Послании. В том числе предлагается закрепить, что требования международного законодательства могут действовать на территории России, если не противоречат нашей Конституции. Также в предложенной редакции статьи 81 Основного Закона страны установлены требования к кандидатам на должность Президента РФ, которые предусматривают постоянное проживание на территории Российской Федерации не менее 25 лет, а также отсутствие вида на жительство или гражданства иностранного государства на момент участия в выборах или когда-либо ранее. Исходя из принципа единства системы государственной власти в предлагается установить аналогичные требования для высших должностных лиц субъектов РФ, членов Совета Федерации, депутатов ГосДумы, Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов, а также для судей.

Кроме того, прописан порядок назначения Президентом Председателя Правительства РФ и его заместителей после их утверждения Государственной Думой. Аналогичный порядок предусматривается для назначения руководителей министерств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации;

Вместе с этим установлен порядок назначения руководителей федеральных органов исполнительной власти, деятельностью которых руководит Президент, а также прокуроров субъектов Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации. К полномочиям Совета Федерации отнесено прекращение по представлению Президента полномочий судей Конституционного и Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов. По логике законопроекта это должно происходить в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий. Также предложено наделить Конституционный Суд Российской Федерации полномочиями проверять по запросам Президента конституционность законов, принятых палатами Федерального Собрания, до их подписания Президентом Российской Федерации, а также принятых законодательными органами субъектов Российской Федерации до их подписания высшим должностным лицом субъекта РФ. Кроме того, именно Конституционный Суд получает полномочия по разрешению споров о соответствии Конституции России решений межгосударственных органов, принятых на основе международных договоров Российской Федерации. Эти полномочия будут определены отдельным конституционным законом.

Предусмотрено формирование Президентом ГосСовета. Развитие этой нормы должно получить оформление в отдельном федеральном законе.

- Много говорят о социальном блоке поправок? Что это?

- В президентском законопроекте статья 75 дополнена положениями, устанавливающими минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и закрепляющими гарантии регулярной индексации размера пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, а также основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения.

Хочу отметить, что данным вопросам много внимания уделяется во врем заседаний рабочей группы. Предложено, в частности, закрепить в Основном законе вопросы, связанные с поддержкой семьи. Именно на это особое внимание обратил в своём послании Президент России. Также на заседании социальной подгруппы предлагалось закрепить в Конституции в статье о полномочиях правительства сферу молодёжной политики, более детально расшифровать вопросы здравоохранения, включая обеспечение достойной медицинской помощи и создание условий для здорового образа жизни. Об этом, в частности, говорила модератор социальной подгруппы, заместитель секретаря Генерального Совета партии "Единая Россия" Ольга Баталина.

- Кстати, расскажите о деятельности рабочей группы, в состав которой Вы входите…

Как я уже отметил, принятие законопроекта в первом чтении даёт возможность проводить его общественное обсуждение и вносить дополнения и изменения в предложенные поправки ко второму чтению. Именно на этом было рекомендовано сосредоточиться членам нашей рабочей группы, в том числе во время выездов на территории субъектов РФ. До второго чтения нам предстоит работать над развитием и дополнением норм законопроекта, рассмотреть и подготовить их к внесению в Государственную Думу.

Сегодня рабочая группа собирается два раза в неделю и работа над поправками идёт пошагово, постатейно, рассматриваются конкретные предложения, внесённые каждым членом группы и поступившие из регионов. Поправок поступает очень много. Они зачастую перекликаются, где-то повторяют друг друга, где-то являются диаметрально противоположными. С чем-то члены группы соглашаются, другие вопросы вызывают оживленные дискуссии.

Также идет активная работа в рамках тематических подгрупп. Я вхожу в состав подгруппы "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти". На заседаниях подгруппы мне была предоставлена возможность представить поправки, подготовленные членами нашего Экспертного совета при Законодательном Собрании Приморья.

СПРАВКА: Экспертный совет при Законодательном собрании Приморского края сформирован по инициативе председателя ЗС ПК, члена рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию А.И. Ролика. В его составе известные приморские юристы. Возглавил Экспертный совет д.ю.н., профессор Владимир Курилов.

- Какие это поправки? Думаю многим это интересно.

- Спектр поправок, предложенных нашим Экспертным советом довольно широк.

Они, в частности, затрагивают вопросы взаимодействия региональных органов госвласти и местного самоуправления, а также регулирования деятельности ГосДумы, Совета Федерации, Верховного и Конституционного Судов.

Помимо этого, приморские эксперты предложили распространить требования об отсутствии гражданства либо вида на жительство иностранного государства, в том числе и на депутатов законодательных органов государственной власти и государственных гражданских служащих субъектов РФ.

Я также предложил дополнить ст. 78 Конституции пунктом, который предусматривает местонахождение федеральных органов государственной власти и иных федеральных госорганов в том числе в субъектах Российской Федерации по решению Президента России. Думаю, это будет способствовать укреплению их связи с регионами и людьми там проживающими.

Еще один важный момент, в статье 75 Конституции РФ мы предложили закрепить регулярность индексации социальных выплат и пенсий – ежегодно. В части пенсионного регулирования приморские юристы также предложили уйти от терминологии о формировании пенсионной системы, как термина, носящего неопределенный и незаконченный характер, к формулировке о гарантировании государством функционирования системы пенсионного обеспечения. Также мы считаем, что в законопроекте должна быть указана не просто регулярная, а ежегодная индексация размера пенсий. О том. что обязательно необходимо указать периодичность такой индексации говорили и жители Приморья во время встреч по обсуждению законопроекта, которые я стараюсь проводить на разных площадках с участием общественных объединений края, представителей органов государственного управления, науки (а вы знаете, что в нашем крае очень сильна юридическая школа) и практикующих юристов, молодежных организаций.

- На встречах поступает много предложений от жителей?

Я бы сказал, что поступает больше вопросов, мнений о законопроекте, чем непосредственно предложений. Хотя и поправки свои приморцы тоже вносят. Мы их обсуждаем на Экспертном совете и направляем в рабочую группу.

Для меня поступающие на встречах вопросы от юристов - ученых и практиков, общественников, за плечами которых большой жизненный и профессиональный опыт, - особенно важны. Они позволяют видеть позицию как простых людей, так и профессионального юридического сообщества по конституционным поправкам и на её основе и основе поступающих вопросов и предложений корректировать свою деятельность в рамках рабочей группы.