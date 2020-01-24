Александр Ролик вошел в топ спикеров Заксобраний

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик занял 24 место в рейтинге компании «Медиалогия» по цитируемости в СМИ за прошлый год, сообщает DEITA.RU.

Руководитель приморского парламента набрал 20,5 тысяч очков МедиаИндекса. В общей таблице Александр Ролик расположился на 24 месте из 85 спикеров региональных законодательных органов.

Первое место рейтинга занял руководитель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, набравший 126,9 тысяч очков МедиаИндекса. На второй строчке расположился руководитель Московской городской Думы Алексей Шапошников, он отстал от лидера на 20 тысяч очков МедиаИндекса.

Основными событиями, повлиявшими на упоминание лидеров списка, послужили выборы. В этом году губернаторские выборы прошли в Санкт-Петербурге, а в Москве состоялись выборы в городскую думу. Также глав парламентариев упоминали во время принятия бюджета и при торжественных мероприятиях.

Отметим, что отрицательный индекс получила только спикер Новгородской областной думы Елена Писарева. На него повлияла резонансная фраза, когда депутат заявила о том, что женщинам после 30 лет нужны дети, а не деньги. Россиян крайне возмутил подход спикера, тема вышла на федеральный уровень, и в итоге депутат ушла в минус на 9 тысяч очков.

Иван Крышан