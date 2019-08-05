Одно из старейших градообразующих предприятий Владивостока – ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», достигло максимального в своей истории грузооборота и продолжает бить рекорды. В чем секрет успеха компании и каковы ее дальнейшие перспективы, ИА DEITA.RU рассказал генеральный директор предприятия Александр Шевченко.

- Александр Сергеевич, для начала расскажите о результатах работы порта за первое полугодие 2019 года. Какова динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?

- Владивостокский морской рыбный порт - один из основных портов Дальневосточного бассейна. В прошедшем месяце мы отметили замечательный праздник –День Рыбака, в преддверии которого, традиционно, подвели итоги работы. С уверенностью можно сказать, что нам есть, чем гордиться. Грузооборот за первое полугодие текущего года составил 2,2 миллиона тонн, что на 5% выше аналогичного периода 2018 года, в том числе обработано 146,6 тысяч тонн рыбопродукции, что на 22,3% больше, чем за 6 месяцев прошлого года. Перевалка контейнеров увеличилась на 37,3% и достигла рекордного показателя 109246 ДФЭ, также положительная динамика наблюдается в перевалке генеральных грузов, за первое полугодие 2019 года обработано 52,00 тысячи тонн.

- Что привело к такому результату?

- В 2018 году достигнут максимальный за весь период работы порта грузооборот - 4,5 миллиона тонн, и это не предел. За 10 лет грузооборот порта увеличился в пять раз. Мы помним 2008 год, когда грузооборот не достигал и миллиона тонн. Сегодня мощности порта позволяют обрабатывать более пяти миллионов тонн грузов различных номенклатур. Для этого у нас есть обширная клиентская база, современная техника и, самое главное, сплоченная команда профессионалов.

- С какими результатами предприятие стремится завершить этот год?

- Конечно, мы планируем увеличить объем перевалки по основным номенклатурам грузов. Но в текущем году порт делает акцент не столько на увеличение грузооборота, сколько на повышение качества оказываемых услуг, совершенствование взаимодействия со смежными видами транспорта, решение экологических вопросов. Владморрыбпорт круглосуточно контролирует экологическую обстановку, приборы контроля установлены как в зоне производства работ, так и на границе порта с жилмассивом. Постоянный мониторинг с приборов учета позволяет сделать вывод, что Владморрыбпорт с точностью выполняет взятые на себя обязательства по экологической безопасности.

- ВМРП уделяет большое внимание модернизации портовой инфраструктуры, обновляя парк перегрузочной техники, как это сказывается на производственных результатах?

- Целью обновления технического парка является уменьшение времени каждого производственного цикла перевалки грузов и, соответственно, увеличение скорости обработки судов и, как результат, рост конкурентоспособности порта на рынке портовых услуг. Привлечение к причалам порта крупнотоннажных контейнеровозов и возможность их своевременной, качественной обработки, способствовало росту грузооборота контейнерных грузов на 30,3%, до 1,2 миллиона тонн.

Сегодня технический парк Владморрыбпорта состоит из 34 портальных кранов грузоподъемностью от 6 до 121 тонн, 85 единиц автопогрузчиков и спецтехники, 81 единицы электропогрузчиков. Также планируется закупка портального крана «Витязь» с новыми характеристиками для работы с контейнерными грузами.

- Порт удерживает лидерство в России по объемам перевалки рыбной продукции, кроме того, начат большой проект по строительству холодильно-складского комплекса. Как его ввод в эксплуатацию скажется на развитии этого направления?

- Действительно, благодаря правильной логистике и качественному сервису ОАО «Владморрыбпорт» уже не первый год удерживает лидерство в Российской Федерации по перевалке рыбопродукции. К тому же, несмотря на жесткую конкуренцию среди десяти морских терминалов, осуществляющих перевалку рыбопродукции в Дальневосточном регионе, около 40% всей рыбопродукции обрабатывается у причалов нашего порта. Уже сегодня ОАО «Владморрыбпорт» готово к перевалке 500 тыс. тонн рыбопродукции, и только ограниченные объемы вылова не позволяют достичь высоких показателей грузооборота.

В 2016 году ОАО «Владморрыбпорт» в лице ООО «Владивостокский рыбный терминал» стало резидентом свободного порта Владивосток и приступило к реализации проекта по строительству нового холодильника мощностью 40 тыс. тонн, завершение работы планируется к 2020 году. Подписаны контракты на поставку холодильного оборудования, строительных материалов как с российскими, так и иностранными поставщиками.

После ввода в эксплуатацию нового современного холодильно-складского комплекса, в рамках выполнения проекта в области проведения биржевых торгов и аукционов по реализации выловленных водных биоресурсов и продуктов их переработки, ОАО «Владморрыбпорт» намеревается предоставить необходимую инфраструктуру для аукционной и биржевой торговли, а также заключить необходимые соглашения на перевалку, хранение рыбопродукции с последующей ее транспортировкой в другие регионы Российской Федерации и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, предоставить технологическое оборудование и помещение для создания рыбной биржи.

- Как выстраивается социальная работа на территории порта с работниками предприятия и местными жителями?

- Социальная работа в ОАО «Владморрыбпорт» на особом счету. Главное достояние любого предприятия - это люди. Для формирования успешного коллектива портом проводятся корпоративные мероприятия, оказывается материальная помощь как сотрудникам, так и ветеранам, для отдыха детей работников порта приобретаются путевки в летние лагеря.

Также администрация ОАО «Владморрыбпорт» оказывает социальную поддержку жителям близлежащего микрорайона. Произведен ремонт детской площадки, заасфальтирована и благоустроена придомовая территория, постоянно производится очистка ливневой канализации, скос травы, посадка деревьев, оказывается адресная помощь инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.

- В какие регионы страны поставляется генеральная продукция, перегружаемая работниками порта?

Генеральные грузы, проходящие через причалы ОАО «Владморрыбпорт», отгружаются в различные регионы Российской Федерации. Регулярные судоходные линии доставляют грузы на Камчатку, Сахалин, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Чукотку. По железной дороге контейнерными поездами отправляются грузы по маршрутам Мыс Чуркин - Ховрино, Клещиха, Жигулевское Море, Усть- Илимск. Также существуют направления поставок генеральных грузов в республики Таджикистан, Узбекистан, Казахстан.

В заключение хочется добавить, что на сегодняшний день, ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» - это универсальный современный порт, способный обрабатывать грузы любой номенклатуры и сложности.

Михаил Светлов