Александр Тютерев: «От каждого из нас зависит, каким будет Приморский край»

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Александр Тютерев рассказал корреспонденту DEITA.RU о подготовке к мусорной реформе, которая стартует в регионе в следующем году, а также о формировании бюджета и работе губернатора.



– Александр Викторович, давайте начнем наш разговор с последнего заседания комитета. Уверен, особняком оттуда можно выделить вопрос о мусорной реформе. На каком этапе реализуется этот вопрос в Приморском крае? С какими трудностями к депутатам обращаются органы исполнительной власти, в том числе и муниципальные служащие?

– С 2020 года в Приморском крае начинается реализация новой системы сбора, транспортировки, хранения и переработки коммунальных бытовых отходов и рекультивации свалок. Действительно, на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию с подробным докладом по этому вопросу выступила и.о. вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко. И если на уровне края практически все понятно: региональный оператор, полигоны, планы и сроки рекультивации свалок, пункты сортировки отходов, маршруты движения и т.п., то, непосредственно «на земле», особенно на сельских территориях, вопросов гораздо больше, чем ответов. Так сложилось, что в небольших населенных пунктах централизованного сбора коммунальных отходов не было. Что-то вывозилось на несанкционированные свалки, что-то сжигалось, что-то складировалось в компостных ямах. Никогда жильцы частного сектора не получали уведомлений об оплате соответствующей услуги. С 2020 года такая строка появится к оплате. Для большинства жителей края есть два актуальных, в этой проблеме, вопроса: куда вынести мусор и сколько будет стоить эта услуга. Все остальное – забота тех руководителей, предпринимателей, профильных учреждений и предприятий, кто на это «подвизался». В ходе реализации появятся десятки и сотни вопросов и проблем, которые нужно будет незамедлительно решать. А вот понимания, как будет на практике осуществляться эта услуга, мало у кого есть. И чем меньше населенный пункт, тем туманнее решение этой проблемы. Логистика сбора мусора, нормативы, тарифы, «плечи» подвоза? Каким способом собирать: контейнеры, пакетированный мусор? Как быть, если услуга не оказана, а счет пришел? Как быть, если услуга оплачена, но на практике не оказана? И менталитет. Практически дословно воспроизведу реплику с одного из сходов жителей села: «Наши прадеды выбрали место сбора мусора век назад и не надо нам «изобретать колесо»! Снова кто-то хочет поживиться за счет нашего скудного кармана. Надо – вывозите мусор с имеющейся в селе свалки, а не «городите огород»!

Я бы не выбрасывал бездумно эту реплику «в корзину», а призадумался: может действительно пока не трогать «вековой уклад», а начать вывозить уже скопившийся мусор с несанкционированных свалок? Свезли на свалку жители, условно говоря, машину мусора за неделю, а вывезли подрядчики две. Тогда не надо никому объяснять, что т.к. «мусорная реформа» началась, и власти действительно хотят сделать территорию экологически чище. Было бы видно дело, а не соответствующая сумма в «квиточке» за не оказанную услугу. А там и к организованному сбору мусора перешли бы, и задачу по ликвидации несанкционированных свалок решили бы постепенно. Времени на раздумья совсем не осталось. А народ на селе мудрый, глупости не посоветует.

Имел беседы по этой проблематике с главами поселений, специалистами администраций, предпринимателями. Ответственно заявляю: порой даже частичного понимания реализации этой реформы на местах, практически, нет.

– Уже началось формирование бюджета на следующий год. Как вы считаете, на какие статьи в бюджете недостаточно расходов, и чтобы вы изменили в предлагаемом варианте?

– Формирование бюджета Приморского края на 2020 год началось далеко не сегодня. Это очень трудоемкий и многоступенчатый процесс. Действительно, проект Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Закон) поступил в Законодательное Собрание Приморского края. Началось его изучение. Отвечая на Ваш вопрос, можно обсуждать каждую строку этого документа. Всегда будут разные точки зрения на одни и те же проблемы, задачи и вызовы. Нам представлен вариант документа, в котором отражено видение развития края, финансовое обеспечение этого процесса губернатором и его командой. Документ будет обсуждаться на заседаниях комитетов, фракциях. Будут внесены определенные коррективы. Уверен, важнее то, как будет проходить обсуждение, насколько оно будет конструктивным. Считаю так: не согласен с каким-либо положением в проекте закона – предложи свой вариант и обоснуй. Бездумное «против» - для меня не приемлемо.

– Продолжая говорить о бюджете в следующем году, сколько средств предусмотрено на поддержку фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств, которые в этом году произвели более 50% мяса по краю, обогнав даже крупные производственные предприятия. По сравнению с прошлым годом увеличено ли их финансирование?

– Вопрос интересный и требует более подробного пояснения. Иногда на встречах с жителями сельских территорий можно услышать: «Помогли бы лучше сельскому хозяйству!» Всегда спрашиваю: «Как вы это видите?» Как правило, ответа на мой вопрос нет. Колхозы и совхозы, в большинстве, распались. Колхозные земли распределены по земельным паям и давно проданы и перепроданы. Как правило земли сосредоточены в руках крупных землевладельцев.

Вместе с тем, порядок финансирования сельскохозяйственных производителей понятен и строго регламентирован. В крае действует государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 – 2027 годы». В проекте Закона на выполнение этой Программы запланировано 2 609 887, 89 рублей, без учета денег федерального центра. Много или мало? Денег всегда мало. Но, если ими умело распоряжаться, то отдача будет. Для сравнения. В октябре 2018 года проектом Закона было предусмотрено 1 456 304, 01 руб. В декабре этого же года с корректировкой – 1 831 791, 59 руб. Исполнение на 25 октября 2019 года (вместе с федеральными деньгами) составило 3 339 157, 42 руб., что более чем в два раза больше первоначальной суммы. Думаю, такая же динамика будет и в 2020 году. Повторюсь: не только сколько денег будет, а немаловажно, как, насколько рационально они будут освоены.

Важно понимать и то, как бюджетные деньги приходят сельхозпроизводителю. Это не мешок с деньгами среди поля. В большинстве своем, они приходят в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с развитием соответствующих отраслей сельского хозяйства. Речь идет об официально зарегистрированных сельхозтоваропроизводителях. А их в крае не мало. Только крестьянских (фермерских) хозяйств более 1600, более 600 сельхозорганизаций. Непосредственно в сельском хозяйстве занято почти 7,5 тысяч человек.

Бюджетом предусмотрено финансирование производства сельскохозяйственных культур; поддержка в области животноводства, в том числе, племенного; поддержка предприятий хлебопекарной отрасли; поддержка сельхозкооперации и малых форм хозяйствования; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; развитие рыбохозяйственного комплекса и т.п.

Грамотно и с пользой освоить выделенные бюджетом деньги, добиться полной отдачи от вложений - сложная и важная задача.

– Известно, что вы живете рядом со своими избирателями на земле. Они имеют так сказать прямой доступ к вам, как часто они приходят к вам с предложениями и о чем в основном просят обычные приморцы. Какие из их инициатив были реализованы в этом году?

– Все мы - приморцы. Не делю людей на обычных и не обычных. Для этого есть другие определения, понятия, термины и соответствующие специалисты. Но, сейчас не об этом.

Живу, как все. Не очень понимаю – «доступен или нет». Стараюсь следовать принципу, что для каждого человека его личная проблема – наиважнейшая. Слукавлю, если скажу, что на встрече с избирателями меня просят рассказать о «нацпроектах», госпрограммах и т.п. Людей волнуют обыденные проблемы и вопросы. Среди них и медицинское обеспечение (на встречи приходят, как правило, люди старшего поколения), и транспортная доступность, и состояние дорог и внутридворовых территорий, и водоснабжение, и пожарная безопасность населенных пунктов, и бездушие чиновников и многое, из чего «соткана» наша жизнь. Где есть тесная взаимная связь населения с представителями муниципалитета, где глава находит время встретиться с жителями и рассказать о планах, возможностях, перспективах и проблемах, - там всегда меньше вопросов и больше дела.

Среди инициатив и наказов этого года – предложения по дополнениям и изменениям в закон «О пчеловодстве в Приморском крае». В комитете предложения как пчеловодов, так и «Союза пчеловодов Приморского края» изучены. Создана рабочая группа, в которую вошли специалисты Администрации Приморского края, представители прокуратуры, правового управления Законодательного Собрания, соответствующих служб, сообщества пчеловодов. Состоялось два заседания рабочей группы. Вырабатываются точные формулировки. Уже найдены ответы на многие вопросы и проблемы. Считаю, что, если Закон будет доработан – это пойдет только на пользу такой отрасли сельского хозяйства, как пчеловодство.

В ходе личных приемов от граждан поступают обращения, в основном, личного характера. Анализ обращений показывает, что большинство из них удалось решить положительно, или дать обратившемуся соответствующие пояснения. В этом году повторных обращений ко мне не было. Есть ли то, за что радостно в работе с гражданами. Да, есть. Удалось решить несколько проблем, которые не решались годами. Но, опять-таки, это обращения личного характера и к законотворческой работе не имеющие никакого отношения.

– Уже прошел год как регионом руководит Олег Кожемяко, какие результаты его работы вы могли бы выделить в отношении сельского хозяйства и продовольственной политики, в каких вопросах ему удалось достичь успеха, а где, по вашему мнению, необходимо было поступить иначе?

– Могу ли давать оценку работе губернатора? Субъективно – да. У меня сложилось мнение, что пришел человек, который пытается разбудить край и живущих в нем людей от долгой спячки. Многие годы отдельным руководителям жилось спокойно под лозунгом – «денег нет»! А теперь деньги есть, и нужно умело ими распорядиться. И здесь не у всех стало получаться!

Импонирует его энергия, стремление «докопаться» до сути проблемы, цепкость и острота ума, способность называть вещи своими именами. Не может не нравиться его личные человеческие качества: энергичность, здоровый образ жизни, стремление жить по принципу: делай как я, а не как я сказал. А вообще, работа руководителя такого уровня зависит не только от его организаторских качеств и компетенций. Это работа команды, которую руководитель способен создать. А здесь рассудит время.

В заключение хочу пожелать успеха в делах всем и каждому приморцу! От каждого из нас зависит, каким будет Приморский край.

Беседовал Иван Крышан