Александр Тютерев: «Работа идет, но не так быстро, как хотелось бы»

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Александр Тютерев принял участие в конференции, посвященной вопросам приморского пчеловодства. Корреспондент DEITA.RU пообщался с народным избранником по итогам прошедшего события и узнал о пчеловодстве со стороны законодателя.

– На днях в Уссурийске прошла конференция посвященная пчеловодству в Приморье, вы были одним из участников мероприятия. Что обсуждали пчеловоды региона на ней? Какие вопросы волнуют пчеловодов?

– Действительно, с 26 по 28 ноября 2019 года в с. Каменушка Уссурийского городского округа проходила очередная ежегодная научно-практическая конференция на тему «Масштабные угрозы пчеловодству. Дальневосточная тайга – мировой резерв пчеловодства». Организаторами конференции стали – Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы и Союз пчеловодов Приморского края. В конференции приняли участие 45 делегатов. Присутствовали 15 председателей районных организаций пчеловодов Приморского края и двух районов, где такие организации планируют создать. Активное участие приняли гости из Хабаровского края, Еврейской автономной области, республики Бурятия, Камчатского края, республики Саха (Якутия). Программа конференции была достаточно насыщенной и позволила участникам прослушать представителей научного и экспертного сообществ, специалистов департамента сельского хозяйства и продовольствия, Законодательного собрания Приморского края, обменяться опытом работы в ходе нескольких «круглых столов» и дискуссионных площадок.

Со специальными докладами выступили исполняющая обязанности директора Федерального научного центра пчеловодства Анна Зиновьевна Брандорф и руководитель испытательной лаборатории Центра исследований и сертификации "Федерал" Галина Ивановна Леготкина.

Об уровне этого мероприятия говорит тот факт, что в адрес участников конференции пришла приветственная телеграмма Президента международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». Союз пчеловодов Приморского края намерен не только принять участие в XLVII Международном конгрессе по пчеловодству в 2021 году, который планируется провести в Уфе, но и стать полноправным членом этой всемирной организации пчеловодов.

– В прошлом году поднимался вопрос о большом количестве вырубок липы, которая ценна для пчеловодов, после введения запрета произошли ли кардинальные изменения в этой сфере?

– Предложения пчеловодов о сохранении основного медоноса в Приморском крае – липы, было услышано губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и, при его непосредственном содействии, в Лесном плане Приморского края на 201-2028 годы определены т.н. «зоны покоя» общей площадь1 млн. 200 тыс. га.

Часто спрашивают: как это прописано в Лесном плане? Привожу выписку из Лесного плана Приморского края, утвержденного губернатором Приморского края 30 апреля 2019 года № 119-рг: «Для развития пчеловодства в лесничествах Приморск края выделяются зоны покоя в радиусе 3-х километров вокруг поселков, стационарных пасек и дорог, а также лесных участков медоносных растений, имеющих значение для развития товарного пчеловодства. В зонах покоя для пчеловодства запрещается заготовка древесины липы Таке, липы Амурской и липы маньчжурской».

– Ранее сообщалось, что администрация Приморья откроет в крае лабораторию, которая будет выдавать необходимые документы для экспорта меда, как оценивают данную идею пчеловоды региона?

– Работа в этом направлении идет, но не так быстро, как хотелось бы. Вот информация, которая была представлена государственной ветеринарной инспекцией в комитет Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию: прорабатывается вопрос реконструкции и оснащения новым оборудованием ветеринарной лаборатории КГБУ «Артемовская ВСББЖ». Дополнительно, КГБУ «Хорольская ВСББЖ» производит экспертизу меда на соответствие ГОСТ 54644-2011 по всем 10 показателям, необходимым для реализации на территории Российской Федерации. Ведутся работы по расширению области аккредитации с общим объемом необходимых средств 2 млн рублей.

– Насколько вы оцениваете экспортный потенциал приморского меда в страны АТР?

– Вопрос не очень корректный. Пока есть медонос - липа Таке, липа Амурская и липа маньчжурская – которые позволяет собирать наш особый приморский мед, слава о котором, без преувеличения, давно пошла за пределы России, существует и экспортный потенциал приморского меда. Каков он, - зависит от многих факторов. Это и условия ведения пчеловодства, и условия товарно-торговых отношений, качество меда, логистика, переработка (в том числе и глубокая), конъюнктура рынка. Но главное – сохранение липы! Первый шаг на этом пути, считаю, сделан введением «зон покоя».

Но, на этом пути нужны реальные шаги, а не показуха. Нужна грамотная просветительская работа в области проблем окружающей среды, сохранения природы. В том числе, и о пчеловодстве. И начинать ее надо даже не в школе, а еще в детском саду. К радости, опыт такой работы в некоторых районах края есть, и он нуждается в широчайшей популяризации.

Вижу сюжет по телевизору: чиновники такие-то, совместно с волонтерами, посадили там-то 30 саженцев деревьев. Ура! Ура! Ура! А что «ура»? Это неполная загрузка «кругляком» одного лесовоза. И то, стволами эти саженцы могут стать не раньше, чем лет через тридцать. А поездьте по дорогам Приморья! Вряд ли долго нужно будет ждать встречного лесовоза, которые снуют по краевым дорогам, как такси в городе. Значит, очевиден следующий шаг: работа лесопитомников и массовое восстановление вырубленных лесов. И доводы о том, что леса сами восстановятся – это доводы какого-то «вражины». Спилил дерево, - посади три. В твоем кармане не убудет, а внук, может быть, скажет спасибо, если увидит лес, а не «лунную поверхность» на Земле.

– Пчеловоды в основном имеют личные подсобные хозяйства доходы, с которых не облагаются налоговыми отчислениями. Однако необходимо ли им работать в прозрачную для экспорта продукции?

–Статистика показывает, что 2% меда производится в сельскохозяйственных организациях, 4% - в крестьянско-фермерских хозяйствах и 94% - в личных подсобных хозяйствах. Почему так – отдельная тема для обсуждения. Но сейчас, мы имеем то, что имеем. Докажет свою эффективность кооперативное хозяйствование, распределение труда в этой отрасли, о чем мы знаем из опыта ведения пчеловодства в европейских странах, - появятся и кооперативы. Тем более, что для их организации сейчас выделяются в крае серьезные субсидии.

Будем откровенны. Мы пытаемся работать в рыночных условиях, и здесь не на последнем месте находится обыкновенная выгода.

Сейчас пчеловод собирает мед, условно говоря, для собственных нужд и излишки может реализовать на рынке. Будет выгодно пчеловоду зарегистрироваться как индивидуальному предпринимателю – он сделает это. Будет выгодно создать кооператив – создадут. Но директивами и указаниями сверху, этого не сделать. А вот на этом поле есть где поработать и органам исполнительной власти, и законодателям.

Есть ли рынок для меда? Безусловно есть! Считается, что в среднем человеку рекомендуется потреблять около 60г меда в сутки, или около 20 кг в год. В настоящее время производство меда на одного человека в среднегодовом исчислении составляет всего 443 г. На полках многих магазинов можно увидеть баночки с яркими этикетками «Мед подснежника» (шучу). Но вот даже по вкусовым ощущениям он ничего общего не имеет с медом, который подают к чаю на пасеке. И это тоже проблема немаловажная!

– Одной из основных трудностей пчеловодов является получение разрешительных документов для экспорта продукции. В настоящее время стоимость их получения около 60 тысяч рублей. Возможно, ли внести какие-нибудь изменения со стороны депутатов для уменьшения этой суммы?

– Отвечая на этот вопрос, вернемся к азам рыночной экономики. Будет конкуренция – снизятся и цены. Директивой или законом ничего не изменить. Ведь наш русский язык велик и могуч! Им можно объяснить все и оправдать любое решение: и реактивы дорогие, и цены на воду, тепло и электричество растут, и зарплату работникам нужно поддерживать на должном уровне. Все это без сомнения так. Но разместите рядом еще одну лабораторию, и руководитель начнет думать над тем, на что еще вчера не обращал внимания как монополист: а чем заманить к себе нуждающихся в услугах ветеринарной лаборатории, что можно предложить еще? А пока над такими вопросами нет нужды даже и размышлять.

– В следующем году в нескольких муниципалитетах региона пройдет реформа – появится муниципальный округ. Как вы оцениваете данную реформу, что о ней думают, местные жители и что кардинального изменится в этой связи?

–Действительно, в трех муниципальных районах Приморского края, на основании уже принятого закона, проводятся мероприятия административной реформы по преобразованию муниципальных районов в муниципальные округа. В этих районах проведены все мероприятия, которые должны предшествовать принятию такого решения. Вопрос очень спорный, дискуссионный и, для каждого случая, должен быть решён персонально.

Мое мнение, что в районах, где собственные доходы поселений мизерны, где поселения не могут выполнять возложенные на них законом полномочия – такое объединение оправдано. И здесь много доводов «за».

Есть и другие ситуации: районы, в которых отдельные поселения самодостаточны.

Было бы правильно, допустить разные формы административного устройства, не решать это «кавалерийским наскоком». Уже пора сделать выводы из тех ошибок, которые мы успели «нагородить» в области местного самоуправления.

Беседовал Иван Крышан