Александр Тютерев: Ситуация с коронавирусной пандемией обнажила многие проблемы

Введенные режимы повышенной готовности сильно отразились на жизни общества, исключением не стали народные избранники – депутаты Законодательного Собрания Приморья. Начиная с апреля они уже провели два заседания в онлайн-формате, о том как изменилась их работа, а что осталось неизменным, а также с какими вопросами приморцы обращаются к народным избранникам DEITA.RU узнало у Александра Тютерева.

– Уже два раза подряд депутаты Законодательного Собрания проводили собрания в дистанционном режиме. Как вам такой опыт работы? Что изменилось в работе, а также какие плюсы и минусы вы можете выделить?

– Действительно, заседания Законодательного Собрания Приморского края проводятся с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в режиме видеоконференц-связи. Это вынужденное решение. Но оно позволяет не прерывать законотворческую работу. Изменился порядок проведения и заседаний комитетов. Заседания проводятся путем письменного опроса.

Любое действие – это опыт. В данном случае, принятие такого решения разумный шаг. Мы набираем опыт работы и в таких условиях. Вносим необходимые поправки в регламент.

Что изменилось? Меньше стало личного общения. Больше общения по телефону и в доступных каналах социальных сетей. А в остальном, работа продолжается.

– Появились ли изменения в работе комитетов в дистанционном режиме? Также какие плюсы и минусы вы можете выделить?

– Заседания комитетов проводятся путем письменного опроса. Депутатам заблаговременно высылаются все материалы по повестке. Они изучаются. Депутат принимает по каждому свое решение, о чем делает соответствующую запись в бланке, скрепляя ее своей подписью. Фотографирует бланк с результатами голосования и отправляет электронной почтой в аппарат соответствующего комитета.

Специалисты аппарата комитета всегда находятся на связи, всегда оказывают всю необходимую консультационную и справочную помощь, за что я им очень признателен. Такой порядок работы опробован, выверен и работает без сбоев.

Без сомнения, все мы надеемся, что эпидемиологическая обстановка будет нормализоваться, ограничения постепенно будут сняты и работа Законодательного Собрания края продолжится в прежнем режиме.

– Продолжая разговор про коронавирус, четвертая четверть у большинства приморских школьников проходит в дистанционном режиме. Поступали ли к вам жалобы от родителей, учителей и школьников, у которых возникали трудности во время обучения. Какие в основном обращения поступали на эту тему?

– Конечно, поступали и обращения, и жалобы. Этого следовало ожидать, так как ситуация сложилась неординарная. Качество интернета в селах, мягко сказать, оставляет желать лучшего; запредельная нагрузка на учителей; не готовность многих родителей принимать непосредственное участие в учебном процессе; отсутствие достаточного количества оргтехники для дистанционного обучения: в семье несколько детей, а компьютер один. В некоторых семьях вообще нет компьютеров. Поступали и обращения от студентов ВУЗов. Фактически, многих перевели на дистанционное обучение. Должны ли они платить за такого рода услугу?

Готовых ответов не было практически ни на какой вопрос. Все решения принимались школами, местными администрациями разного уровня, на ходу. Решения не ординарные. Не всегда выверенные.

Стоило ли принимать решение по переходу на дистанционное обучение в конце года? Ведь все понимали, что пандемия – это не на один день, ни на неделю и, даже, не на месяц. Почему не хватило рассудительности на то, чтобы для каких-то классов учебный год закончить раньше? Отменить ОГЭ, не доводя до психозов и детей и родителей, и учителей? Принять решение по ЕГЭ! По порядку и срокам поступления в высшие учебные заведения выпускников!

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность Учителям! Вы молодцы, что не спасовали в такое сложное время!

– Коронавирусная пандемия застала всех граждан врасплох, затронув все отрасли жизни граждан. Как данный кризис перенесли фермеры и сельскохозяйственные предприятия. Ожидать ли приморцам продовольственного коллапса в будущем? Как пандемия повлияла на посевную в регионе?

– Пандемия пандемией, а сеять надо. Весной закладывается фундамент будущего урожая. Сельскохозяйственной производство – производство непрерывного цикла, и поменять посевную с уборочной или подготовкой к ней – невозможно. Все работы, уверен, будут выполнены.

Есть проблемы с нехваткой сезонной рабочей силы. Есть проблемы с поставками продукции из-за рубежа. Все это всем известно. Проблемы решаются. Наверняка, не везде оперативно. Но, на то есть объективные причины, обусловленные особенностями режима повышенной готовности.

Ситуация с коронавирусной пандемией обнажила многие проблемы. В том числе и продовольственной безопасности края. Есть тонкие места. К сожалению, по некоторым продуктам мы еще зависим от импорта и поставок из других регионов. Но все это решается в рабочем порядке.

Совсем недавно закрыли границу с нашим соседом, и паника: цены на имбирь и лимоны неприлично повысились! Караул! Давайте будем честны сами с собой. Это продукты, без которых никак? В магазинах не было перебоев с предложениями продажи хлебобулочных и колбасных изделий, мяса, рыбы, овощей. Когда трудно, нужно думать о хлебе насущном, а не о фейхоа.

– Уже больше месяца в регионе действует режим повышенной готовности, по которому были введены определенные ограничения. Как жители на местах соблюдают данные ограничения? В связи с ними изменился ли подход к вашей работе по приему граждан?

– Прошел период недопонимания, легкой паники и ажиотажа. Люди серьезнее стали относиться к соблюдению личной безопасности. Если раньше вызывал тревогу повстречавшийся прохожий в маске и перчатках, то теперь наоборот: люди стали сторониться тех, кто находится рядом без индивидуальных средств защиты. Способствует этому ужесточение к правилам ношения средств защиты в местах скопления граждан. В магазины на территории перестали впускать покупателей без масок.

Есть и не довольные такими требованиями. Хотя, что плохого в том, что чаще стали мыть руки, обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами, носить маски? Еще бы всем понять, что маска – одноразовая. Что маску носить нужно не на подбородке – лишь бы была. Что намного важнее правильно снять перчатки и маску, чем надеть. Остается проблема утилизации масок и перчаток. Куда и как?

Как изменился подход к приему граждан? Нет пока групповых встреч с людьми. А в остальном все осталось по-прежнему. Я доступен и для личных встреч, и по средствам связи.

– В это время с какими вопросами к вам обращаются местные жители? Что больше всего их беспокоит во время коронавирусной пандемии?

– К обычным житейским вопросам добавились те, которые вызваны ограничительными мерами. Среди них изменения в режиме работы общественного транспорта, передвижения на личном транспорте, порядке проезда и какие документы обязательно при себе иметь. После введения обязательного «масочного» режима – где приобрести (масок ни в торговой сети, ни в аптеках какое-то время не было вообще) маски и перчатки. Как формируется ценообразование на средства защиты? Приходилось доставать и приобретать маски за свой счет и развозить нуждающимся. Сейчас таких обращений практически нет.

Вызвало неоднозначную реакцию оказываемая продуктовая помощь нуждающимся. В основном, люди были благодарны помощи. Но были и другие примеры, когда обращались с жалобами, что кто-то проднабор не получил по необъяснимым причинам. Кто-то остался недоволен ассортиментом набора. Кто-то просил денег, и самому решить, что на них купить, в чем особо нуждается.

Непредвиденных и неожиданных проблем, вызванных коронавирусной инфекцией, обнажилось много и еще не один раз это будет предметом обсуждения специалистов разного уровня. Очень хочу надеяться, что из этой ситуации мы все сделаем правильные выводы и поймем, что в вопросах обеспечения безопасности жизни людей мелочей быть не может.

– Что вы пожелаете приморцам в это непростое время?

– Всем нам побольше человечности и внимания к себе и окружающим. Берегите себя!

Беседовал Иван Крышан



