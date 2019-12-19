Алексей Козицкий: «Газификация Приморья не должна идти в разрез прав граждан»

На заседании комитета по экономической политике и финансам Законодательного Собрания Приморья рассмотрели вопрос о поправках в краевой закон, благодаря которым газификация края может ускориться, сообщает DEITA.RU

Во время обсуждения вопроса депутат Законодательного Собрания Алексей Козицкий отметил, что газ в крае ждут уже несколько лет, потому что это более дешевое и экологически чистое топливо.

«На нашем комитете на протяжении последних лет поднимается вопрос о газификации Приморья. Сегодня для решения этого вопроса мы рассмотрели поправки в краевой закон, которые предусматривают ускорение процесса строительства газопровода. Изменения должны будут облегчить жизнь газовой компании и профильных департаментов. Однако категорически нельзя допустить, чтобы интересы приморцев владельцев земельных участков, были ущемлены хоть каким-то образом», - рассказал Алексей Козицкий.

Во время обсуждения поправок он поинтересовался, будут ли нарушены права землевладельцев, если поправки будут приняты в предложенном варианте.

«Вопрос был тщательно проработан на заседании комитета, где нас уверили, что без согласия землепользователей строить трубопровод на участках не будут. Если кто-то из землевладельцев не даст своего разрешения проект будет переработан, и газопровод построят в обход участка», - подчеркнул народный избранник.

Отметим, что депутаты комитета единогласно проголосовали за поправки в краевой закон. Согласно им строительство газопровода можно будет начинать раньше, до заключения всех договоров землепользования с владельцами участков. Поправки в краевой закон будут представлены на очередном заседании Законодательного Собрания.

В настоящее время строительство газопровода можно начинать только после того, как будут заключены все договора землепользования на протяжении всего газопровода. Новый порядок предусматривает вариант строительства трубопровода на тех участках, где договора уже будут заключены. Если кто-то из землепользователей не даст своего разрешения, то проект будут переделан и продолжать строительство в обход данного земельного участка.

Иван Крышан