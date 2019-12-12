Алексей Козицкий: На ремонт мостов в бюджете предусмотрели деньги

В следующем году должны запроектировать 23 моста, которые впоследствии построят на региональных дорогах Приморья, сообщает DEITA.RU.

Как отметил депутат Законодательного собрания Алексей Козицкий, просьба депутатов была услышана и деньги были выделены, сразу же после того как стало известно сколько средств придет из федерального бюджета.

«Бюджет депутаты заслушивали несколько раз, поэтому пока была не понятна сумма трансфертов, которую мы получим из Москвы. Вопрос оставался в подвешенном состоянии. Однако когда администрации стало понятно, какими суммами мы будем оперировать, часть средств они выделили на ремонт мостов. Получается, что в следующем году администрация вплотную займется вопросом подготовки мостов их ремонта и начнет исполнять программу по их ремонту и модернизации», - отметил Алексей Козицкий.

В итоге в следующем году из бюджета выделяется почти 45 млн рублей на подготовку проектно-счетной документации для 23 мостов в Приморье.

Отметим, что ситуация с мостами в Приморье действительно находится в плачевном состоянии. По статистике более 50% всех мостовых переездов находятся в аварийной степени изношенности или их эксплуатация возможна только с ограничениями, а их состояние не улучшается.

При этом вопрос с мостами является более широким, чем кажется на первый взгляд. Из-за плачевного состояния мостов и традиционного периода тайфунов часть жителей края оказывается отрезанной от большой земли. Перекрывается важная транспортная артерия Находка – Артем в результате большегрузам и обычным водителям приходится делать крюк через Партизанск.

Как ранее сообщалось, на ремонт всех мостов в Приморье необходимо более 100 млрд рублей, поэтому депутаты планируют привлекать средства федерального центра на решение данной проблемы.

Иван Крышан