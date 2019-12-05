Алексей Козицкий: Присвоение статуса столицы накладывает ответственность на городских чиновников

Многомиллионные бюджеты новой столицы не должны пойти на сомнительные проекты, реализующиеся городскими чиновниками. Такое мнение высказал депутат Законодательного собрания Алексей Козицкий корреспонденту DEITA.RU.

«Признание Владивостока столицей Приморского края – это правильное и необходимое решение. Однако этот статус накладывает еще больше ответственности на городских чиновников, которые должны своей работой сделать город удобным, как для жителей, так и для его гостей. После наделения города еще одним статусом в его казну начнут поступать дополнительные средства, однако не хотелось бы, чтобы эти деньги потратили на сомнительные проекты», - подчеркнул Алексей Козицкий.





По его словам, сомнительными проектами в этом году стали «бордюризация», разработка новой схемы автобусных маршрутов и другие, которые были негативно встречены жителями города.

«К каждому проекту чиновники должны подходить не только ответственно, но и креативно. Проекты необходимо рассчитывать совместно со специалистами, чтобы избежать грубых ошибок. В городе должна улучшаться инфраструктура и быть удобной для местных жителей. Именно эти принципы должны быть для чиновников главными показателями в работе, а не освоение бюджета», - заключил Алексей Козицкий.

Напомним, что с 1 января Владивосток будет наделен статусом административной столицы Приморского края. В городской бюджет будут выделяться дополнительные средства из краевого бюджета на ремонт общественных мест в виде субсидий.

Иван Крышан