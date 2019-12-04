Алексей Козицкий: Ситуация с мостами в Приморье сложная

Во вторник, 3 декабря, прошло заседание комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности на котором подняли вопрос ремонта мостов в Приморье, сообщает DEITA.RU. Вопрос о выделение средств на ремонтные работы поднял Алексей Козицкий.

Он напомнил директору департамента финансов Натальи Снитько о том, что задавал этот вопрос во время нулевого и первого чтения бюджета.

«С мостами у нас ситуация крайне сложная. Более 50% всех мостов в Приморье находится в аварийной ситуации, либо близки к этому и их эксплуатация возможна только с ограничениями. С каждым годом их состояние ухудшается, что уже приводит к трагедиям, чего быть не должно», -- подчеркнул Алексей Козицкий.

По его словам, еще одной сложностью этой темы является то, что в каждый период тайфунов часть северных территорий края оказываются отрезанными от «большой земли», а часть трассы Артем-Находка-порт Восточный перекрывается из-за чего жителям, большегрузам и всем автомобилям приходится делать крюк через Партизанск. Он добавил, что подобная ситуация не допустима для людей, живущих вдоль этой транспортной артерии, намекая на строительство объездной дороги в Находку, которую введут в эксплуатацию только через несколько лет.

«Людям на местах надо жить сегодня, сейчас им необходимо ездить в больницы, соседние поселения, на работу. Поэтому этот вопрос я снова поднял на комитете и услышал положительные ответы. На проектировку мостов определили финансовые средства, если во время первого обсуждения вопрос стоял об одном миллиарде, то сейчас эту статью расходов увеличили. Но для восстановления всех мостов нам необходимо 100 млрд, поэтому без средств федерального центра мы этот вопрос не сможем решить самостоятельно», - подчеркнул народный избранник.

В заключение он сказал, что выделения таких денег краю необходимо принимать участие в национальных проектах и выходить на Москву.

Иван Крышан