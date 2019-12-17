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Алексей Козицкий: Строительство ВКАД не должно лишить Владивостока его аутентичности

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Депутаты Законодательного Собрания Приморья на заседании профильного комитета заслушали планы краевой администрации о строительстве ВКАДа, сообщает DEITA.RU. Вопрос кольцевой дороги уже много лет поднимается на разных уровнях власти, о нем даже рассуждал Владимир Путин. 

На проектирование первых участков администрация Приморья предусмотрела средства в краевом бюджете на следующий год. Как отмечали чиновники, вначале планируется спроектировать участки вдоль Амурского залива и мост на остров Елены. 

По словам депутата Законодательного собрания Алексея Козицкого, строительство кольцевой дороги может не разгрузить дороги Владивостока.

«Строительство ВКАДа должно разгрузить дорожное движение в городе, однако ежегодно количество автомобилей увеличивается на дорогах Владивостока. Для горожан личный автомобиль более приоритетный транспорт, нежели общественный. Поэтому строительство кольцевой трассы может не решить вопрос загруженности дорог. В итоге город еще больше будет задыхаться в пробках, а экология ухудшаться. Если не создать в городе продуманную маршрутную сеть общественного транспорта», - отметил Алексей Козицкий.

Он добавил, что строительство ВКАДа может изменить аутентичность Владивостока – в некоторых местах отрезать горожан от шаговой доступности к морю. 

«Согласно проекту кольцевой дороги, часть магистрали будет проходить по побережью залива, тем самым жители города будут отрезаны от моря, а дорога станет препятствием. Меня как жителя Владивостока, который вырос и проживает около моря смущает этот вопрос. Поэтому проектировщикам надо проработать, чтобы дорога не стала препятствием на пути горожан к морю», - подытожил Алексей Козицкий. 

Он отметил, что городу необходимо расти и развиваться, однако не стоит это делать в ущерб горожан.

Иван Крышан

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