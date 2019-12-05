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Алексей Козицкий: Загрязнение городской акватории грозит уничтожением флоры и фауны
Вода с городских ливневок может уничтожить флору и фауну прибрежной акватории Владивостока, сообщает DEITA.RU. Об этом он рассказал депутат Законодательного собрания Алексей Козицкий.
По словам народного избранника, к нему стали обращаться экологи, которые рассказали ему, что основной опасностью для флоры и фауны является городская ливневка, сливающая все свои стоки в бухты.
«Ежедневно по городским улицам проезжают сотни тысяч автомобилей, выделяющие продукты отходов двигателей внутреннего сгорания. Все это оседает на дорогах и зданиях, которые после смываются дождем в коллекторы. В свою очередь вода в ливневой канализации не проходит никакие этапы очистки, и все нефтепродукты попадают в море», - отметил Алексей Козицкий.
Проблематику этого вопроса он уже поднимал на комитете по экономической политике и финансам Законодательного собрания. Свои вопросы на счет очистки водных стоков и состояния ливневой канализации депутат планировал задать специалистам мэрии Владивостока, которые проигнорировали приглашение на комитет, где обсуждался вопрос о работе «Приморского водоканала».
«На сегодняшний день к очистным сооружениям подключено 80% всей канализационной системы. О подключении оставшейся части депутатам рассказал директор «Приводоканала» Сергей Белый. На все поставленные нами вопросы мы получили ответы и узнали сроки, стоимость работ, поэтому есть надежда, что в ближайшие годы работа, начавшаяся около 10 лет тому назад, будет завершена», - отметил депутата Заксобрания.
Строительство очистных сооружений проходило в рамках подготовки Владивостока к Саммиту АТЭС-2012. Три станции были построены в разных районах города, однако подключить всю канализацию к ним сразу же не удалось. Ошибки совершали как прошлые руководители «Примводоканала», так и строители очистных сооружений.
Иван Крышан