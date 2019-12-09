Алексей Тимченко: «Активное участие предпринимателей Приморья в профильных исследованиях бизнеса – залог более грамотных управленческих решений в экономике региона»

Отражение мнения предпринимателей в различных социологических исследованиях – важнейший аспект работы по построению эффективных моделей экономики, в том числе и на региональном уровне. Это может помочь существенно улучшить бизнес-климат в регионе – убеждены представители крупнейшего национального бизнес-объединения – «Деловой России». Эксперты данной организации приняли активное участие в социологических исследованиях, посвященных изучению рынка труда, анализу экономики и особенностей взаимодействия предпринимательской среды с властями. Своим видением важности такой активности предпринимателей с ИА «DEITA.RU» поделился Алексей Тимченко, председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и иных особых экономических зонах

«Недавно представители регионального отделения «Деловой России» участвовали в двух онлайн-соцопросах, цель которых – оценка бизнесом регулирующего воздействия на уровне Субъектов Федерации, а также обеспечение предприятий Дальнего Востока качественными и доступными трудовыми ресурсами. Оба исследования достаточно важны, поскольку их результаты даже в обобщенном виде помогут властям определить наиболее уязвимые точки в рамках построения модели эффективной региональной экономики» - отметил председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко.

В Приморском региональном отделении «Деловой России» считают, что исследования мнения бизнеса имеют важное значение и должны быть частью системной работы, которую ведут бизнес-объединения, в частности, экспертной работы с органами власти и другими формами взаимодействия предпринимательского сообщества и органов власти.

«Тут мы видим для себя две стратегические задачи – во-первых, это собственно участие предпринимателей в таких социсследованиях, что помогает более репрезентативно видеть ключевые проблемы деловой сферы. «Делороссы» региона традиционно принимают активное участие в подобных мероприятиях, тем более что современные форматы опросов позволяют проводить их при использовании персонального компьютера, планшета или коммуникатора – сделать это за несколько минут может любой предприниматель прямо на своем рабочем месте. Второе направление – это обобщение итогов пройденных опросов в рамках регионального отделения бизнес-объединения, которое мы обязательно проводим в рабочем порядке в ходе заседаний Совета регионального отделения, совещаний и в иных форматах, когда встречаемся и общаемся – тем самым мы вырабатываем ключевые направления, где бизнес видит проблемы, и впоследствии доносим их до властей. Все это касается прежде всего проблемы так называемой «Регуляторной гильотины», то есть исключения избыточных и дублирующих друг друга требований по отношению к бизнесу со стороны властей, на что руководство нашей организации обращает внимание уже давно, и мы на своем региональном уровне стараемся всемерно способствовать решению этой задачи, которая стоит в масштабах всей страны» - отметил лидер «делороссов» Приморья.

«Делороссы» считают, что постоянная работа в рамках подобной стратегии должна помогать ускорять процессы принятия многих важных решений в сфере экономики, прежде всего касающихся отмены избыточных требований к бизнесу со стороны различных государственных структур, снижения различных административных барьеров и иных подобных аспектов улучшения положения дел. Эксперты Приморского регионального отделения «Деловой России» убеждены, что важное значение для Приморского края имеет мнение предпринимателей о тех сферах экономической и хозяйственной деятельности, в которых регион имеет наибольший потенциал развития и где, соответственно, нужно предпринимать наибольшие усилия для создания «точек роста» экономики.

Это, прежде всего экспортно-ориентированные производства, высокотехнологичный агробизнес, производство готовой продукции из морских биологических ресурсов, развитие туризма и других сервисов, которые ориентированы на туристов, приезжающих и иные категории потребителей. Для других секторов региональной экономики, прежде всего торговли и сферы бытового обслуживания, насущной задачей является снижение количества проверок, поскольку именно в данных областях хозяйственной деятельности по статистике проводится наибольшее количество различных фискальных процедур и контрольных мероприятий.

Представители «Деловой России» в Приморском крае убеждены, что активная работа с властями в рамках экспертной поддержки и участия в социологических исследованиях помогает также формировать деловую культуру предпринимательского сообщества.

«Нередко про предпринимателей говорят, что смысл их жизни – в приумножении капитала. Это, конечно же, как многие другие стереотипы, верно лишь отчасти, ведь во многом предприниматели формируют повестку общественного развития, зная проблемы общества, ведь они руководят коллективами и видят, как на практике работает экономика. Поэтому культура работы с властью на экспертном уровне, в том числе в рамках подобных исследований – своего рода общественный долг каждого сознательного предпринимателя» - отметил председатель Приморского отделения «Деловой России».

В Приморском региональном отделении «Деловой России» сообщили, что предложения представителей бизнес-объединения нередко находят быстрый практический отклик в органах власти и управления. Так, на основе предложений «делороссов» края начался процесс оптимизации текущей работы с резидентами Свободного порта Владивосток на уровне управляющей компании, а также уменьшена нагрузка на предпринимателей со стороны налоговых органов при направлении различных запросов и уведомлений, не связанных с проверочной деятельностью.

По итогам участия в исследованиях в ноябре этого года эксперты «Деловой России» уже сформулировали ряд предложений для властей региона, которые могут существенно ускорить многие бизнес-процессы и административные процедуры, значимые как для отдельных отраслей хозяйственной деятельности, так и для бизнеса в целом.

«Наши предложения касаются нескольких вопросов. Это необходимость более активного учета мнения бизнеса при регулировании земельных отношений в регионе, активизация работы по формированию экспортных брендов товаров местного производства и упрощение консультаций для предпринимателей по этим вопросам, создание «фронт-офисов» для получения разрешений и согласований предпринимателями в режиме «одного окна». А для обеспечения бизнеса качественными и доступными трудовыми ресурсами нужно организовывать больше мероприятий профориентации с предпринимателями на уровне ВУЗов и ССУЗов края, чтобы адресно готовить будущих специалистов. Все эти идеи мы доведем до властей региона в ближайшее время в разных форматах, прежде всего в рамках работы общественных отраслевых советов, в которых представители Приморского регионального отделения «Деловой России» традиционно участвуют. Активное участие предпринимателей Приморья в профильных исследованиях бизнеса – залог более грамотных управленческих решений в экономике региона, и мы работаем для этого» - резюмировал Алексей Тимченко.