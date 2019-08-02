РИА «Новости» по данным Росстата подготовило исследование уровня доходов населения в регионах страны, результаты которого показали большой разброс между территориями как по уровню доходов, так и по показателям бедности и крайней бедности населения в сравнении со среднедушевыми доходами. Приморский край в общем рейтинге занял 35 строчку. О том, насколько это плохо или хорошо, и как с помощью экономических рычагов повлиять на уровень жизни населения, корреспондент ИА «DEITA.RU» спросил председателя Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексея Тимченко.

- Алексей Павлович, насколько озвученные статистические показатели нашего региона соотносятся с экономическими реалиями?

- В целом, на наш экспертный взгляд, картина достаточно правдоподобная и соотносится с теми данными, которые есть у нас. Хочу сказать немного о методике, которая была заложена в «матрицу» исследования – было три ключевых показателя – медианные среднедушевые доходы населения, то есть усредненные показатели касающиеся соотношения доходов жителей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также доли населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности. При этом важны не только сами эти показатели по отдельности, хотя и они о многом говорят, но и их соотношение, поскольку выявлены даже регионы, где велика как доля населения с высокими доходами, так и доля бедных жителей – такое социальное расслоение негативно сказывается в том числе и на состоянии экономики и означает необходимость преобразований. Результаты Приморья - 35 место в общем зачете – показывают, что мы оказались в середине, но все же ближе к авангарду лидеров. Это с одной стороны неплохо, а с другой говорит о том, что необходимо создавать точки роста региональной экономики, с помощью которых мы будем подниматься по показателю доходов.

- Как наш регион выглядит в сравнении с другими территориями Дальнего Востока?

- Ряд регионов нас опередил, но на это, с нашей точки зрения, есть вполне объективные причины. В частности, впереди нас оказались такие территории как Республика Якутия, Хабаровский край, Сахалинская область, Чукотка, Камчатский край и Магаданская область. В этих регионах заведомо выше заработные платы как минимум у бюджетников, поскольку там действуют так называемые северные надбавки. Есть и другие причины – к примеру Сахалинская область это вообще один из немногих российских регионов-доноров в силу высоких доходов от добычи углеводородов. Есть и другие особенности – если, к примеру, у нас и у хабаровчан пропорции между доходами и малоимущими слоями населения в целом линейны и показывают «классическую» картину в экономике, то к примеру в Якутии, которая вошла в первую двадцатку регионов по соотношению медианных доходов населения к потреблению товаров и услуг доля бедных оказалась почти 20% - это больше чем у нас или в Хабаровском крае более чем в 2,5 раза. Также социальное расслоение характерно для Камчатки, хотя и в меньшей степени. Поэтому наша позиция в общем рейтинге выглядит вполне логичной и объяснимой, другое дело что наши показатели по уровню доходов необходимо улучшать.

- А как можно улучшить показатели, что для этого необходимо делать?

- Сами авторы рейтинга указывают на то, что улучшить показатели можно только с помощью роста экономики. Без заметного оживления бизнес-климата зарплаты, пенсии и другие доходы вырасти не могут. По сути, мы говорим о том, что экономика должна «вытягивать» социалку. При этом важно понимать, что без системного развития экономики хорошего результата не добиться. Развитие какого-то одного-двух секторов без сбалансированности с другими отраслями приводит как раз к расслоению населения по доходам, такая «картинка» характерна в том числе для многих крупных регионов страны, как правило тех, в которых расположены добывающие предприятия. Получается, что работники таких отраслей имеют высокие доходы, а вот остальное население существенно «проседает» в сравнении с ними… Поэтому в Приморском крае необходимо, с одной стороны, сохранять имеющийся баланс между доходами разных категорий населения и не допускать подобного расслоения, а с другой – стремиться к увеличению уровня доходов, что можно сделать только путем увеличения количества рабочих мест и роста зарплат и иных доходов населения, и делать это в большинстве секторов экономики.

- На Ваш взгляд, ключ к успеху в вопросах роста доходов населения в Приморье лежит в «традиционной» экономике или особых экономических режимах – таких как ТОРы и Свободный порт?

- Убежден, что необходимо развивать оба данных направления. Дело в том, что они не должны друг друга исключать, а напротив – должны дополнять. С точки зрения развития экономики региона мы должны вести речь о сбалансированном развитии, то есть продвижении как минимум нескольких секторов. Помимо традиционных отраслей, таких как рыболовство и рыбоводство, необходимо развивать сельское хозяйство, которое у нас имеет достаточно большой потенциал. Кроме того, нужно вести речь и об экономике услуг, я имею в виду, прежде всего, туризм и сопутствующие сервисы, которые достаточно валютоемки и несут в себе хороший потенциал развития. Вообще, стратегическая цель развития Дальнего Востока в рамках политики «Восточного вектора» - это переход к инновационной экономике от сырьевой модели развития – а это стартапы, развитие технологий и так далее. Поэтому тут возникает роль малого и среднего бизнеса, с уровня которого могут «подниматься» подобные инициативы и разработки, ведь именно малые предприниматели организуют проекты, на реализацию которых потом ищут инвестиционные средства на уровне уже боле крупного бизнеса. Кроме того, малый и средний бизнес – это субподрядчик в крупных экономических проектах, если мы говорим о ТОРах, Свободном порте и так далее. Помимо этого, без малого и среднего бизнеса практически невозможно достичь развития сельских территорий – многих муниципальных районов и поседений, где в силу объективных причин нет крупного бизнеса, производств и так далее. Это как раз фермерские хозяйства, места туристических показов и прочие экономические активности. Поэтому развитие «большой экономики», а также особых экономических режимов ТОРов и Свободного порта необходимо рассматривать в единстве с малым и средним бизнесом. Это одна система, которую необходимо развивать комплексно. Это, кстати, как раз позволит уменьшить дисбаланс между богатыми и бедными и достичь роста реальных доходов населения, а том числе и в том самом «медианном» измерении про которое мы тут говорим. Например, с точки зрения развития сельского хозяйства и сопутствующей логистики у нас есть хорошие примеры, которые можно взять за основу. Например, это Белгородская область, которая в последние годы является одним из пионеров развития агробизнеса в нашей стране. Классический «сельскохозяйственный» Субъект Федерации оказался на 14 месте в списке регионов, при этом при относительно высоком уровне средних доходов процент бедного и крайне бедного населения там очень небольшой – это значит, что экономика сбалансирована и уровень доходов всего населения примерно одинаковый. Вот примерно в такой модели и надо развиваться, как минимум в сфере сельского хозяйства.