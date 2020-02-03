Алексей Тимченко: «Без ускорения экономики не решить социальных задач развития региона»

Сегодня в повестке обсуждения в обществе – будущая конституционная реформа. О том, какие тезисы Послания 2020 года считает важными бизнес, корреспондент ИА «Дейта» побеседовал с председателем Приморского регионального отделения «Деловой России», общественным уполномоченным по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территорий опережающего развития (ТОР) и иных особых экономических зон Алексеем Тимченко

- «Действительно, сейчас в основном обсуждают смену Правительства, но ведь в то же время это – только первое следствие Послания. На мой взгляд, знаковым является решение о выдвижении кандидатуры Михаила Мишустина на пост нового премьера в новом правительстве - это управленец, напрямую связанный со сферой экономики - до этого он руководил Федеральной налоговой службой. А значит, не понаслышке разбирается в вопросах экономики и знает наиболее уязвимые места, те системные проблемы, которые мешают формированию честной и эффективной экономики. Собственно, уже это кадровое решение явно показывает экономическую направленность изменений в составе правительства. Вместе с тем, это достаточно очевидно, если посмотреть и на смысловое содержание Послания этого года - основная часть заявлений нашего национального лидера была посвящена вопросам внутренней политики и улучшения социально-экономических условий жизни населения. Решить эти вопросы - увеличение пособий, выплат, условий труда бюджетников, здравоохранения и образования - только за бюджетный счет невозможно, да и бюджет должен наполняться за счет налоговых отчислений из реального сектора экономики. Вот, например, тезис о необходимости создания новых мест в яслях и детских садах – ведь для этого потребуется новое строительство, приспособление помещений, а значит это драйвер развития экономики, заказы для бизнеса. Поэтому довольно явно прослеживается экономическая направленность будущих преобразований. Кстати, первые комментарии, которые Мишустин дал федеральным СМИ 16 января после того как стало известно о внесении его кандидатуры на утверждение в Государственную думу, тоже связаны с экономикой. В частности, он заявил, что собирается заняться организацией поддержки для российского бизнеса и ликвидацией административных и прочих барьеров для предпринимателей. «Самое важное - снять ограничения и барьеры для бизнеса, сократить издержки» - одна из буквальных фраз» - отмечает Алексей Тимченко.



Лидер «делороссов» региона в беседе с корреспондентом ИА «Дейта» отметил, что скорее всего работа нового российского Правительства будет строиться на основе более тесной интеграции с регионами, о чем, кстати, было сказано в Послании, но применительно к более активному включению в работу глав регионов, которые были подвергнуты критике по ряду позиций социальной политики.

«Полагаю, что в рамках новой структуры Правительства будет усилен экономический блок, и постепенно этот тренд перейдет и на региональный уровень, где, предположительно, также будут усиливаться составляющие, связанные с созданием экономических условий для бизнеса. Думаю, что значимым для экономики будет и еще один тренд – изменения в системе формирования структур и кадрового наполнения органов исполнительной власти за счет усиления влияния законодательных органов, которые, в свою очередь, осуществляют функцию народного представительства. Такие ключевые проблемы развития бизнеса в стране и ее регионах, как оптимизация налоговых процедур, снижение административной нагрузки на бизнес путем исключения избыточных требований к нему на законодательном уровне, снижение количества проверок предпринимателей, а также повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для развития производства и малого бизнеса – все это потребует контакта властей с бизнесом, поскольку, как минимум, часть указанных проблем на уровне регионов имеет свою территориальную специфику. Полагаю также, что смена правительства в любом случае постепенно повлечет определенную переоценку ценностей, в том числе и на уровне экономики – как минимум, в форме заострения внимания на тех вопросах экономического развития, которые прежнему кабинету министров решить не удалось, и которые прямо вытекают из основных тезисов Послания 2020 года» - считает Алексей Тимченко

Эксперты «Деловой России» в регионе убеждены, что наиболее показательные цели, определенные в Послании и имеющие значение для развития региона и его экономики, это общественный запрос на позитивные изменения в обществе и экономике, необходимость повышения реальных доходов населения, необходимость структурных изменений в национальной экономике, повышение ее эффективности. Также «делороссы» убеждены, что именно экономический рост должен стать основным драйвером любых изменений, в том числе и повышения качества жизни в социальной сфере.

«В рамках Послания Президента поставлена задача добиться ситуации, когда в 2021 году темпы роста ВВП в стране должны быть выше общемировых. При этом прямо указано, что получить такую динамику можно только запустив новый инвестиционный цикл, серьезно нарастив вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Ежегодный прирост должен составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны необходимо увеличить с 21% сегодня до 25% к 2024 году» - подчеркнул лидер «делороссов» региона.

В Приморском региональном отделении ведущей профессиональной организации российского бизнеса убеждены, что для воплощения в жизнь экономических тезисов Послания главы государства необходимо создание условий для улучшения работы бизнеса на местах, прежде всего в части развития малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций. При этом Владимиром Путиным обозначены такие механизмы для решения этих проблем, как ускорение принятия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, создание неизменных, как минимум на 20 лет, налоговых условий для крупных законопроектов, а требования и нормативы при строительстве крупных производственных объектов должны быть зафиксированы минимум на три года.

«В Послании справедливо отмечено, что поддержку должны получать не только крупные проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса. Предложен механизм использования на уровне регионов инвестиционного налогового вычета с компенсацией Субъектам Федерации из федерального бюджета двух третей выпадающих доходов. Также указано на необходимость завершения в текущем году реформы контрольно-надзорной деятельности, о чем уже давно говорят эксперты нашей организации – это так называемая «регуляторная гильотина»» - отметил Алексей Тимченко.

«Делороссы» Приморья считают, что для Дальнего Востока положения Послания особенно важны, поскольку затрагивают прежде всего вопросы инвестиций и развития бизнеса, которые являются ключевыми для региона в рамках политики так называемого «Восточного вектора». Эксперты бизнес-объединения также отмечают, что в Приморье уже есть решения управленческого характера, направленные на реализацию Послания, в частности это укрупнение муниципальных образований и создание муниципальных округов, что сближает уровни местной и региональной власти и дает возможность для ускорения решений вопросов предпринимателей, поскольку становится меньше административных инстанций, которые необходимо проходить…

«Сегодня, исходя из идеологем Послания Президента этого года, согласно которого необходимо создать в стране устойчивую самодостаточную систему с развитой экономикой и высоким уровнем жизни, Дальний Восток должен становиться одной из территорий страны, где должны активнее работать инвестиции, должен развиваться высокотехнологичный экспорт, расти спрос на инновации и инновационные продукты как внутри региона, так и на рынках АТР. Добиться этого будет возможно только в рамках взаимодействия власти, бизнеса и общества. Эксперты Приморского регионального отделения «Деловой России» уже готовят свои предложения по реализации основных положений Послания в регионе и обсудят их с органами власти. Без ускорения экономики не решить социальных задач развития региона, и мы будем стремиться к этому» - резюмировал Алексей Павлович.