Алексей Тимченко: «Бизнес Дальнего Востока должен более активно участвовать в процессах строительства городской инфраструктуры»

Бизнес Дальнего Востока должен более активно участвовать в проектах создания современной городской инфраструктуры, то есть формировать условия для людей и благоприятную среду в пределах прежде всего крупных городов. Это важно как при осуществлении строительства жилья, так и при застройке земельных участков нежилыми сооружениями, в том числе производственными, вокруг которых необходимо создавать «зеленые» пространства и комфортную среду для всех. При этом Приморье и другие регионы могут заимствовать опыт передовых экономик Азиатско-тихоокеанского региона, где такая практика применяется уже достаточно давно. Об этом корреспонденту ИА «DEITA.RU» сообщил председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, в ТОРах и иных особых экономических зонах Алексей Тимченко.

«В настоящее время на Дальнем Востоке реализуются экономические проекты так называемого «Восточного вектора» - прежде всего Свободный порт Владивосток и Территории опережающего развития, в рамках которых сегодня зарегистрировано уже более 1000 резидентов, то есть коммерческих компаний различного профиля. Как минимум часть из них осуществляет деятельность, связанную со строительством различных капитальных объектов, как жилых, так и нежилых. Все это, с одной стороны, дает хороший импульс развития региону, с другой – нередко вызывает вопросы с точки зрения влияния работ по хозяйственному освоению земельных участков на городскую среду. Это говорит о том, что бизнесу необходимо более активно заниматься не только строительством новых объектов, но и участвовать в процессах строительства городской инфраструктуры. При этом необходима поддержка такого социально-ответственного предпринимательства властями, ведь бизнес в таком случае выполняет важнейшую функцию развития территории региона и повышения ее инвестиционной привлекательности» - отметил Алексей Тимченко.

В Приморском региональном отделении «Деловой России» отметили, что в настоящее время есть ряд проблем, связанных со строительством в центрах экономического развития Дальнего Востока, прежде всего в границах агломерации Владивостока. Это так называемая точечная или уплотнительная застройка, экологические проблемы, а также отсутствие социальной инфраструктуры вблизи новых объектов. Речь идет, прежде всего, об автомобильных дорогах и подъездных путях, которые нередко не проектируются и не создаются вблизи новых объектов. «Делороссы» Приморья убеждены, что такой подход к строительству необходимо менять, и для решения указанной проблемы необходимы действия как власти, так и бизнеса. Кроме того, на Восточном экономическом форуме в сентябре Президент страны Владимир Путин озвучил важное решение о разработке льготной ипотеки для дальневосточников со ставкой 2% годовых, благодаря чему удастся существенно увеличить объемы строительства и ввода в строй нового и доступного жилья. Это необходимо для закрепления населения на Дальнем Востоке и создания здесь условий для экономического роста. В свете таких задач, убеждены эксперты ведущей организации российского предпринимательства, необходимо менять подходы к работе строительного бизнеса, создавая условия для более активного развития социальной инфраструктуры и решения различных социальных проблем, от которых зависит успешное развитие территории.

«Если мы говорим о развитии Дальнего Востока как региона, интегрированного в АТР и использующего передовые тренды бизнеса, а также о необходимости привлечения сюда иностранных инвестиций, то и действовать здесь нашим предпринимателям необходимо с должной степенью социальной ответственности. Мы уверены, что большинство проектов нового строительства в интересах развития территории региона должны включать в себя социальную инфраструктуру – подъездные пути и качественные дороги, зоны отдыха и рекреации, парковки, остановки общественного транспорта и так далее. Это будет хорошим вкладом в развитие территории в целом. Само собой, такие решения необходимо проектировать вместе с основным объектом и органично «вписывать» весь проект в общий архитектурный облик города и региона. От порочной практики, когда новое сооружение «втыкается» на свободный земельный участок без сопутствующего обустройства, необходимо уходить» - подчеркнул лидер «делороссов» региона.

Помимо жилищного строительства, серьезную социальную роль может сыграть и строительство новых производственных и иных зданий и сооружений, которое постепенно разворачивается в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Напомним, что только по итогам Восточного экономического форума было официально заявлено о планах по строительству целого ряда сооружений и комплексов с участием иностранного капитала. В Приморском крае это индустриальный парк во Владивостоке (всего по Дальнему Востоку их будет семь), в ТОР «Нефтехимический» под Находкой планируется строительство крупного производства метанола, также предполагается строить крупные агротехнические комплексы, прежде всего ориентированные на животноводство. На острове Русском планируется строить индустриальный и IT-парки. Также в регионе будет создан алмазный кластер. В других регионах Дальневосточного федерального округа также проектируются различные производственные сооружения.

«Все подобные объекты должны в той или иной степени нести социальную нагрузку в части создания инфраструктуры для населения или благоустройства каких-либо общественных пространств. Опыт развитых экономик показывает, что даже промышленные производства могут создавать вокруг себя экологически благоприятную среду и комфортные для граждан зоны и пространства, особенно если они находятся в пределах городской застройки. Такую практику необходимо вводить и в нашем регионе, тем более что многие проекты будут реализовываться с прямым участием иностранного бизнеса, это хорошая возможность выводить экономику региона на уровень передовых экономик Азиатско-тихоокеанского региона» - подчеркнул лидер «делороссов» Приморья.

Эксперты бизнес-объединения считают, что важное значение имеет опубличивание социально-ориентированных действий застройщиков, что позволит быстрее распространить подобную практику в бизнес-сообществе региона и показать важность такой стратегии бизнеса для развития края. Представители «Деловой России» отмечают, что ряд компаний-девелоперов, входящих в крупнейшее национальное бизнес-объединение в Приморье, уже имеют подобную практику при строительстве новых объектов.

«Мы стараемся идти именно по такому пути, «Деловая Россия» как ведущее национальное бизнес-объединение должна, безусловно, задавать тон социально-ответственному бизнесу. Власти положительно оценивают наш опыт в данном отношении. Безусловно, социальная ответственность строительного бизнеса и девелоперов может быть учтена и в стратегиях Государственно-частного партнерства, это – еще одно направление, где необходимо работать совместно с властями в интересах развития территории. Сейчас мы готовим для властей свои предложения по данному поводу. Одна из основных идей – использование принципа «масштабируемости» проектов – при строительстве отдельных относительно небольших объектов бизнесу по силам справляться с такими задачами самостоятельно, в то время как масштабные проекты хозяйственного освоения земли, к примеру, комплексная застройка микрорайонов, потребует ГЧП и необходимо будет содействие власти при проектировании и строительстве прежде всего социальной инфраструктуры – детских садов, школ и так далее. Все эти вопросы нужно учитывать на уровне региона и «привязывать» к планам развития конкретных муниципалитетов – городов и районов» - отметил Алексей Тимченко.