Алексей Тимченко: ««Деловая Россия» и Центр поддержки гражданских инициатив помогают развивать в Приморье социально-ориентированные проекты»

В Приморском крае разворачивается совместная работа Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) и «Деловой России», которые в рамках общероссийского проекта двух объединений запустили отбор социально ориентированных проектов НКО. В перспективе в данную работу могут активно включиться и многие другие – отделения политических партий, органы власти, профессиональные и научные организации. Как сообщил ИА «DEITA.RU» председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и иных особых экономических зонах Алексей Тимченко, «делороссы» региона уже организовали и провели ряд деловых встреч с представителями ЦПГИ, законодательных органов власти региона и региональных отделений ряда общероссийских политических партий.

«В рамках встреч мы обсудили взаимодействие в интересах развития региональных экономических проектов, прежде всего имеющих высокую социальную значимость, и требующих различной ресурсной поддержки – финансовой, кадровой, методической и так далее. В настоящее время для Приморья, как и многих других крупных регионов страны, актуальны проблемы сотрудничества власти и бизнеса в вопросах государственно-частного партнерства (ГЧП) и иных форматах, которые позволяют добиваться развития инфраструктуры, необходимой для всех жителей в условиях нехватки бюджетных средств. Центр поддержки гражданских инициатив с 1 ноября этого года начал отбор социально ориентированных проектов НКО для оказания грантовой помощи. Работа будет вестись совместно с региональными отделениями общероссийских политических партий.

В первую очередь ЦПГИ заинтересован в развитии проектов, направленных на системное решение социальных вопросов. Об этом заявил федеральный координатор ЦПГИ Сергей Боярский - с ним мы также уже встречались, он был у нас во Владивостоке, и отметили полное взаимопонимание в части путей решения этой проблемы. Задача, конечно же, общая, и теперь будем для этого совместно работать – сейчас мы уже мониторим существующие в бизнес-сообществе Приморского края проекты, которые могут выйти на данный на конкурс и получить поддержку» - подчеркнул Алексей Тимченко.

Эксперты Приморского регионального отделения «Деловой России» отмечают, что работа с подобными проектами должна позитивно сказаться на развитии экономики региона и его территориальном развитии в целом. При этом важна не только поддержка собственно предпринимателей, преимущественно малого и среднего бизнеса, но и содействие развитию тех отраслей, которые являются наиболее значимыми для региона. Создавая в их рамках успешные кейсы можно формировать соответствующие «точки роста» для развития всей деловой сферы и соответствующего позитивного эффекта для всей региональной экономики.

«Многие проекты в сфере предпринимательства требуют нововведений, которые способны в целом вывести работу на новый уровень и даже поменять правила работы в целой отрасли. К примеру, для туризма это может быть создание мультиязычного онлайн-навигатора по достопримечательным местам, памятникам архитектуры, природным памятникам и иным подобным точкам туристических посещений. » - подчеркнул лидер «делороссов» региона. Для работ в сфере городской среды – разработка проектов мест отдыха и общественных пространств, максимально учитывающих интересы населения и перспективы развития территории – к примеру, создание детских площадок с использованием архитектурных особенностей, в целом характерных для нашей городской среды либо к региональной идентичности – морю, природному ландшафту, наиболее известным архитектурным или топографическим символам Владивостока и Приморского края и так далее. В целом, практически в любой сфере хозяйственной деятельности можно найти условия для разработки и поддержки таких проектов» - отметил Алексей Тимченко.

Организаторы системы поддержки социально ориентированных проектов НКО отмечают, что зачастую необходима ресурсная помощь многим социальным инициативам или социально-важным бизнес-стартапам, например, это бухгалтерские или юридические услуги, которые могут быть оказаны профильными организациями на безвозмездной основе. Сотрудничество с «Деловой Россией», как отмечают в Центре поддержки гражданских инициатив, способно вывести эту форму поддержки на новый уровень.

Официально согласно условиям конкурса поддержку могут получать социально-ориентированные проекты по восьми основным направлениям, сред них такие актуальные для Приморья и Владивостока как экология, активное долголетие, внутренний туризм и развитие территорий, социальное предпринимательство, патриотизм, новые медиа.

«Приморское региональное отделение «Деловой России» и входящие в него предприниматели имеют хороший опыт реализации социальных инициатив – это проекты «Благое дело» и «Долголетие», направленные на популяризацию здорового образа жизни и поддержку социальных учреждений, это ежегодное проведение олимпиад для школьников и студентов и многое другое. Поэтому мы знаем, как такие проекты реализуются на практике, и можем дать консультации участникам конкурса о том в каком направлении оптимальнее действовать» - отметил Алексей Тимченко.

Представители Приморского регионального отделения «Деловой России», в свою очередь, уверены, что формирование практики поддержки социально-значимых бизнес-проектов поможет получить целостную картину перспектив развития социального предпринимательства в крае. Это позволит увидеть как те отрасли, где такая деятельность развивается более активно, так и те сферы, где ее практически нет и соответственно, необходимы усилия по ее поддержке и организации целевых мероприятий как бизнес-объединениями и ЦПГИ, так и органами власти региона. .

«Вообще, разрабатываемая нами проблематика является достаточно актуальной, подтверждением чего служит и позиция руководства Приморского края. Так, в октябре губернатор региона Олег Кожемяко публично отметил, что необходимо многое сделать для того, чтобы Приморье стало процветающим регионом, где комфортно жить и работать, а для этого необходимо консолидировать усилия законодательной и исполнительной власти, бизнеса, общественных и политических сил, как на краевом уровне, так и на местах. Проект поддержки социально-ответственного предпринимательства и НКО – это как раз возможность увидеть на всех уровнях в краев, от Владивостока до «глубинки», инициативных предпринимателей и общественных деятелей, которые могут получить возможность воспользоваться «социальными лифтами» и работать на благо края, то есть напрямую содействовать его развитию» - считает председатель регионального отделения «Деловой России».

«Делороссы» Приморья считают, что многие проблемы, о необходимости решения которых говорит руководство региона, могут решаться путем привлечения инициативных предпринимателей для формирования и реализации соответствующих управленческих и волевых решений. Это касается, прежде всего, таких непосредственно экономических проблем как точечная застройка и нарушения при выделении под застройку земли, проблемы обманутых дольщиков, вопросы развития транспортной доступности территорий края и так далее.

«Мы рады, что площадка «Деловой России» в Приморье в очередной раз стала местом выработки системных, важных для всех решений и консолидации усилий бизнеса, власти и профессиональных объединений. Надеюсь, что наша работа с органами власти, политическими партиями и Центром поддержки гражданских инициатив не ограничится организацией данного конкурса – мы продолжим работу, будем обмениваться информацией и вырабатывать консолидированное видение наиболее актуальных проблем развития региональной экономики» - подчеркнул Алексей Тимченко.