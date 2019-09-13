Алексей Тимченко: ««Деловая Россия» уже работает над реализацией решений, принятых на Пятом ВЭФ»

Приморские «делороссы» уже начали работать над планами реализации решений по модернизации региональной экономики, которые обсуждались и были приняты на Пятом Восточном экономическом форуме. Об этом, а также о том, какие решения представляются экспертам ведущей организации российского бизнеса наиболее важными, ИА «DEITA.RU» рассказал председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и иных особых экономических зонах Алексей Тимченко.

«Пятый юбилейный ВЭФ прошел в хорошей рабочей обстановке, и мне приятно отметить, что представители «Деловой России» приняли активное участие в большинстве сессий мероприятия, выступая модераторами, спикерами и экспертами. Помимо руководства нашего бизнес-объединения на ВЭФ работали представители региональных отделений Дальнего Востока, которые показывали участникам Форума региональные проблемы развития бизнеса и свое видение путей повышения инвестиционной привлекательности и модернизации экономики своих территорий. При этом, если анализировать программу мероприятия за 3 дня работы, то можно увидеть, что «делороссы»» как сами активно генерировали повестку, так и успешно взаимодействовали с представителями других национальных и зарубежных бизнес-объединений» - отметил Алексей Тимченко.

По мнению лидера регионального отделения «Деловой России», показательными были такие мероприятия как бизнес-диалог «Россия-Япония», модератором которого выступил президент «Деловой России» Алексей Репик. На мероприятии обсуждались итоги и перспективы сотрудничества в области логистики, включая использование Севморпути и Транссиба для транзита грузов, а также участие бизнеса в проектах в сфере медицины, экологии и переработки мусора, создание комфортной городской среды и ряд других вопросов. Сессия по экономическому росту на Дальнем Востоке, которую провел сопредседатель «Деловой России» и уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте страны Борис Титов, вызвала большой интерес участников как из России, так и из-за рубежа. Было отмечено, что главными задачами являются формирование несырьевой модели российской экономики, создание новых рабочих мест и повышение доступности ресурсов, прежде всего финансовых, для бизнеса. Бизнес-диалог «Россия-Индия», в котором приняли участие «делороссы» во главе с членом координационного совета «Деловой России» и президентом корпорации «Технониколь» Сергеем Колесниковым, был посвящен расширяющемуся сотрудничеству двух стран, которое выходит на новый уровень. В частности, была затронута проблема подготовки квалифицированного персонала для индийского бизнеса, обладающего соответствующими профессиональными компетенциями – тут российские коллеги могут помочь своим азиатским партнерам, - тем более что образовательный туризм из Индии в Россию растет. Большой интерес всех – как отечественных предпринимателей, так и иностранных коллег – привлекла сессия «Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов», на которой обсуждались вопросы защиты интеллектуальной собственности, а также совершенствования правового регулирования инвестиционных проектов в нашей стране. В рамках сессии «На пути к здоровому образу жизни» при активном участии «делороссов» рассмотрены вопросы участия бизнеса в проектах создания медицинских кластеров и содействия массовому здоровому образу жизни в регионе. Позитивные оценки профессионального сообщества предпринимателей получил и деловой завтрак «Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока», где активно дискутировали по вопросу вхождения регионов Дальневосточного федерального округа в ТОП-30 российского инвестиционного рейтинга, ведь такая задача поставлена Президентом страны. Сессия «Экология Дальнего Востока и стран АТР: долгосрочные перспективы сотрудничества» показала участникам Форума широкий спектр идей и предложений в интересах развития партнерства с ведущими экономиками Азиатско-тихоокеанского региона, в мероприятии принял участие член координационного совета и председатель комитета «Деловой России» по экологии и природопользованию Ильдар Неверов. Главный вывод по итогам мероприятия – необходимость создания условий для более активного привлечения бизнеса для реализации «мусорной реформы». Также на Восточном экономическом форуме активно обсуждались вопросы повышения производительности труда, а также роль малого и среднего бизнеса в обеспечении роста экономики региона.

«Важно также и то, что на ВЭФ «Деловая Россия» подписала ряд соглашений о сотрудничестве. Ими стали соглашение с Правительством Сахалинской области, с региональными отделениями «Сбербанка» и компанией «Соджиц Корпорейшин». В частности, Приморское региональное отделение «Деловой России» подписало соглашение с Приморским отделением ПАО «Сбербанк». Основная цель соглашения – поддержка бизнеса региона и предоставление ему кредитования на льготных условиях. Мы планируем совместно развивать программы по улучшению инвестиционного климата в таких отраслях экономики как энергетика, промышленность и производство, связь, строительство, транспорт, сельское хозяйство» - отметил лидер «делороссов» региона.

Также в рамках ВЭФ состоялось рабочее совещание руководителей и экспертов дальневосточных отделений крупнейшего российского бизнес-объединения. На нем «делороссы» провели «мозговой штурм» и выработали принципы работы и взаимодействия в рамках федерального округа – теперь в организацию будут активнее привлекать новых членов из числа наиболее деятельных дальневосточных предпринимателей, лучшие практики каждого регионального отделения будут доводиться до коллег из соседних регионов. Также на уровне каждого Субъекта Федерации Дальнего Востока «делороссы» теперь будут создавать практику конструктивного диалога с руководством регионального правительства, как это делается в Приморье.

«Если говорить о тех результатах работы Восточного экономического форума этого года, которые имеют наибольшее значение, то я бы выделил такие как озвученное Владимиром Путиным решение о снижении процента по ипотечным кредитам для молодых семей дальневосточников до 2% годовых, активизация бизнес-диалога с Японией и Индией, обсуждение Арктических проектов, вопросы защиты экологии, а также решение о необходимости существенного увеличения ввода объемов доступного жилья в регионах Дальнего Востока и повышение здесь качества жизни в целом. Все эти решения напрямую касаются вопросов развития здесь честной, эффективной и конкурентоспособной экономики, а сделать это можно будет только обеспечив защиту прав предпринимателей и иностранного бизнеса, который вкладывает сюда деньги» - отметил Алексей Тимченко.

Как сообщили в Приморском региональном отделении «Деловой России», эксперты бизнес-объединения уже работают для реализации решений, принятых на Пятом ВЭФ. В частности, «делороссы» региона готовят ряд предложений для властей Приморья по вопросам активизации малого и среднего бизнеса, улучшения условий для участия предпринимателей в строительных проектах, а также касающиеся экологической проблематики.

«Важнейшими мы считаем те задачи, которые поставлены нашим национальным лидером Владимиром Путиным и предполагают активное развитие социальной сферы, без чего невозможно развитие Дальнего Востока. Задачи по повышению уровня жизни в социальной сфере, по улучшению здравоохранения, по увеличению строительства комфортного и доступного жилья – во всем этом заложены драйверы роста региональной экономики и возможность активного участия предпринимателей. К примеру, строительство – без решения тех проблем, о которых говорит бизнес сегодня, а это доступность земли, оперативность получения разрешений и согласований, снижение «проверочной» нагрузки на строительные компании, - таких вопросов не решить. Мы планируем в ближайшее время завершить формирование основных предложений по этим вопросам и организовать встречу с руководством региона для их передачи и обсуждения. Наша активная работа продолжается» - резюмировал Алексей Тимченко.