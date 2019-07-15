В рамках нового «майского указа» президент Владимир Путин поставил задачу удвоить долю малого бизнеса в Валовом внутреннем продукте России к 2025 году. Вместе с тем, молодежь, которая должна активно пополнять ряды «людей дела», на практике далеко не всегда стремится сделать это. О том, как возможно реально увеличить сегмент малого и среднего бизнеса в экономике и как привлечь молодежь в ряды предпринимателей РИА «DEITA.RU» рассказал председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко.

«Сейчас у нас доля малого бизнеса в ВВП составляет 15%, а целью является 40%. К примеру, нам нужно удвоить количество малых предприятий в стране с 6 млн до 12 млн, а закупок со стороны госкомпаний у малого бизнеса — с 15% до 40%. Долю российской молодежи, которая хочет заниматься бизнесом, увеличить с нынешних 10% до 40%. К основным проблемам, которые встают перед молодежью, которая рассматривает возможность вступить на путь предпринимателя, относятся экономические и психологические барьеры. К сожалению, пока уровень молодежного предпринимательства остается недостаточно высоким» - отметил Алексей Тимченко.

В Приморском региональном отделении «Деловой России» отметили, что опросы школьников, студентов и работников в возрасте до 30 лет показывают, что наиболее типичными барьерами для развития молодежного предпринимательства являются такие позиции как отсутствие стартового капитала, отсутствие профессионального опыта и знаний в выбранной сфере деятельности, страх и психологические барьеры перед тем, чтобы начинать собственное дело.

«На сегодняшний день молодежь должна становиться движущей силой предпринимательского сообщества. Ведь это те, кто станет основой населения и главной кадровой силой нашего общества в ближайшие 5-10 лет. Кроме того, в силу возраста молодежь более энергична, открыта для экспериментов, новаций, она более склонна начинать какое-то новое дело либо может проявлять новаторскую жилку. Также необходимо учитывать, что молодежь более мобильна, ей проще переезжать с места на место при необходимости, обычно тут меньше разных сдерживающих факторов. На сегодняшний день в развитых экономиках именно молодые предприниматели играют существенную роль в появлении новых товаров и услуг, яркий пример – сфера инноваций и стартапов. И при всем при этом, то есть условиях, которые должны способствовать росту процента молодежи среди представителей бизнеса, существенного роста этого мы сегодня не наблюдаем. На высшем государственном уровне поставлена задача усилить привлечение молодежи в бизнес, и это абсолютно правильно. Исследования, проводимые «Деловой Россией», показывают, что даже отрицательный опыт, полученный при попытке стать предпринимателем, будет неоценимым помощником любому человеку как личности, даже если карьеру такой человек будет строить в какой-то другой профессиональной сфере» - заметил Алексей Тимченко.

«Делороссы» региона считают, что помочь реализации на уровне края положений нового майского указа президента может комплекс мер, ориентированных на содействие более активному участию молодых приморцев в предпринимательской деятельности, прежде всего – малом бизнесе и стартапах. В настоящее время доля молодежи, то есть граждан в возрасте 18-30 лет, по оценкам профессиональных организаций бизнеса в составе российского предпринимательского сообщества составляет 20-25%, в то время как в передовых экономиках достигает 40-45%.

«К сожалению, в отношении профессии предпринимателя в нашей стране есть еще немало негативных либо сомнительных стереотипов. Это и наследие советского периода, и отчасти «лихих 90-х». Это нужно в корне менять, ведь предприниматели – это одна из основных движущих сил общества, это те, кто платит налоги и создает рабочие места. Если же посмотреть на те страхи и опасения, которые есть у молодежи, то и тут многое субъективно и преувеличено. Например, отсутствие стартового капитала либо его недостаток характерны для большинства бизнес-проектов, в то время как для некоторых сфер, к примеру услуг, это не критично вообще. Опасения о недостатке знаний – это также важный момент, но в реальности ни один вуз или бизнес-школа не может подготовить универсального предпринимателя, который будет как робот успешно работать всегда и везде, многие известные в мире компании были созданы людьми даже без базового бизнес-образования, то есть фактически понимание СУТИ профессии важнее конкретных знаний, и это потому, что специфика бизнеса все время меняется, но вот его основа, суть, остается неиизменной… Этому учатся на практике, важны не только знания, но и опыт, и умения, которые необходимо культивировать в структуре личности предпринимателя. Страх перед тем, чтобы начинать собственное дело – это нормальная психологическая реакция, свойственная любому человеку перед принятием какого-то важного, системного решения. Тут надо в большей степени взвешивать «за» и «против» в конкретном случае, либо рассчитывать на худшее – что задумка не реализуется. Многие подобные «мифы» и «фобии» относительно предпринимательства у молодежи нередко исчезают после общения с опытными представителями бизнеса – они ведь живые люди, не супергерои из кино, и каждый из них может рассказать историю как своих взлетов, так и падений, и успехов, и неудач. Да, да – любой эффективный предприниматель терпит неудачи, и это нормально. Главное не в том, что у тебя что-то не получается, а в том, извлекаешь ли ты из этого соответствующий урок для себя на будущее. У нас в «Деловой России» молодых коллег учат именно этому» - подчеркнул лидер приморских «делороссов».

В рамках Приморского отделения «Деловой России» реализуется ряд проектов, ориентированных на поддержку молодежного предпринимательства и привлечение в профессию молодых жителей региона. Это олимпиады по истории российского предпринимательства, открытые лекции в ведущих вузах и школах региона, а также в детском центре «Океан», проекты социального предпринимательства, которые показывают населению роль бизнеса для общества, встречи молодых предпринимателей с опытными старшими коллегами.

«С молодежью надо работать, показывать ей успешные предпринимательские кейсы, напоминать об истории предпринимательства в регионе. Ведь далеко не всегда даже владивостокские школьники и студенты знают, кто такие Бриннер, Семенов, Лангелитье, и про это нужно обязательно говорить…» - заметил Алексей Тимченко.

В Приморском региональном отделении «Деловой России» заявили, что планируют активизировать работу по привлечению молодежи к бизнес-проектам в регионе. Это будет сделано как в рамках уже действующих проектов ведущей организации российского бизнеса, так и в форматах новых инициатив.

«Успех здесь должен базироваться на нескольких основных составляющих, которые формируются не только самим бизнесом, но и властью, обществом. Это формирование положительного образа предпринимателя, качественный рост культуры регионального бизнеса, а также информирование молодежи, начиная со школьной скамьи, об особенностях работы предпринимателей и значении этой профессии для развития общества. Перспективными отраслями, куда должны обратить свой взор молодые приморцы, мы считаем технологии для производства и сферы обслуживания, туризм, сферу отдыха и развлечений, а также производство товаров с учетом местных ресурсов и специфики – начиная от сувениров и вещей в стиле «hand-made» и заканчивая товарами с высокой добавленной стоимостью – продуктами питания из морепродуктов и дикоросов и так далее» - резюмировал Алексей Тимченко.