Алексей Тимченко: «Экономическая статистика показывает как сильные, так и слабые стороны нашей экономики»

Наступил декабрь, и уже менее месяца осталось до Нового года. В связи с этим ИА «DEITA.RU» в рамках анализа экономической ситуации попросила Алексея Тимченко, председателя Приморского регионального отделения «Деловой России» и общественного уполномоченного по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и иных особых экономических зонах, поделиться своим экспертным мнением о том, с какими экономическими результатами Приморье подходит к концу календарного 2019 года.

- Алексей Павлович, видно ли в статистических показателях улучшение экономической ситуации в регионе?

- Пока, естественно, у нас нет статистики за весь год, и появится она не ранее чем в конце 1 квартала следующего года. Но определенные выводы можно делать уже сегодня, исходя из статистики за полугодие и кварталы текущего года, а также сравнивая эти данные с теми показателями, которые были в 2017-2018 годах. Экономическая статистика показывает как сильные, так и слабые стороны нашей экономики. И в целом у нас все не так уж плохо. По некоторым направлениям есть неплохой статистический рост. К примеру, это индекс производства товаров и услуг по регионам Дальневосточного федерального округа, который за 3 квартала уходящего года показал рост везде за исключением Хабаровского края, у нас в Приморье это свыше 7% как и в среднем по округу, а в некоторых регионах – к примеру в Магаданской области и на Камчатке - рост превысил 20%. Наибольшие показатели – у тех отраслей, которые касаются добычи полезных ископаемых, а также обрабатывающих производств. Это, кстати, как раз те отрасли, которые и являются перспективными с точки зрения политики «Восточного вектора» и в которые необходимо привлекать инвестиционный капитал для дальнейшего развития. Тут наш регион пока выглядит на общем фоне достаточно «усредненно», но надеюсь, что запуск новых производств в ТОРах и Свободном порту поможет дать более активный рост производительности в экономике Приморского края. Есть рост и в других показательных индикаторах – например, это сфера строительства и ввод в эксплуатацию новых домов – тут опять же Приморье показало рост на 20% за счет собственных средств и привлеченных инвестиций, у других регионов показатели есть и выше, и ниже. Но в целом по федеральному округу рост в 5% по категории «Строительство» это неплохо, хотя, конечно же, могло бы быть и еще больше…

- Насколько, на Ваш взгляд, статистика соответствует тем ощущениям, которые испытывает бизнес, ведущий практическую деятельность в регионе?

- Ну, на самом деле это очень непростой вопрос, и бизнес в целом тоже испытывает «непропорциональные» официальной статистике ощущения, так же, как это бывает и с обычными гражданами. Ведь когда нам озвучивают хорошую статистику по показателям инфляции или ВНП мы предпочитаем судить по собственным мироощущениям – ценам на основные категории товаров, уровню своего заработка и тому, как это все меняется, и в какую сторону. Аналогично и бизнес – большинство предпринимателей, конечно же, не ощущают себя в зоне комфорта, и тому много причин – изменения в налоговой сфере, грядущая отмена ЕНВД, сохраняющийся достаточно сдержанный спрос населения на многие товары и услуги и так далее. Ну вот яркий пример, на мой взгляд, достаточно явно отражающий совпадение статистики и видения предпринимателей – это торговля. Тут постоянно меняются «правила игры» и государство периодически вводит какие-то требования – онлайн-кассы, изменения в налогообложении и так далее. Плюс сохраняющийся отток людей из региона, а значит меньше выбор работников, а ведь это достаточно «массовая» отрасль, а также снижение собственно рынка сбыта. Так вот, сфера торговли в сравнении со многими другими секторами очевидно «просела» - в среднем она показала рост в 2,5%, но мы понимаем, что в этих числах заложена и инфляция, и удорожание стоимости товаров. При этом оптовая торговля и общественное питание оказались в более благополучном положении, а вот розничный ритейл дал минимальный рост. Тут у Приморья как раз лучшие показатели, что и не удивительно учитывая растущий стабильно турпоток въездного характера, который, конечно же, сказывается на спросе в сегменте HoReCa и собственно ритейле. Поэтому, насколько я сужу по общению со многими коллегами из бизнес-среды, предприниматели воспринимают существующее положение сдержанно-оптимистично – трудности есть, но они преодолимы…

- Какие бы отрасли Вы выделили как приоритетные с точки зрения ведения экспортно-ориентированной деятельности бизнеса на Дальнем Востоке?

- Прежде всего это сельское хозяйство, которое при грамотной организации будет давать относительно быструю отдачу. Это, кстати, показывает и статистика. Приморский край сегодня, к сожалению, не назовешь передовым в плане агротехнологий регионом округа. Но, тем не менее, показатели сельхозпроизводства тоже растут, к примеру, по отельным категориям до 50% в сравнении с тремя кварталами 2018 года. Но все равно пока основная «линейка» - это овощи и картофель, а экспортно-ориентированная продукция в нашем случае это прежде всего зерновые и бобовые культуры, прежде всего рис, кукуруза, соя и так далее. А по ним пока проседает большинство регионов Дальнего Востока, в том числе и Приморский край. Тут надо, видимо, менять подходы и более активно выходить на азиатские рынки сбыта. В целом же, мы должны понимать, что экспорт товаров должен идти по двум стратегическим путям: во-первых, это наши традиционные партнеры, в основном это Северо-Восточная Азия – Китай, Корея, Япония. А вот во-вторых, это те рынки, на которых нужно закрепиться – это и Индия, и Вьетнам, и страны Юго-Восточной Азии. Все они имеют свой интерес в развитии экспорта с Дальнего Востока, и во-многом это как раз продукция сельского хозяйства – зерновые и бобовые культуры, масло и так далее. Тут же и целый рынок Дальневосточных дикороссов, которые еще предстоит вывести в «белый» экспортный сектор…

- Что нам ждать от итогов текущего года, который постепенно идет к завершению?

- Думаю, что итоги года в целом будут удовлетворительными. Во всяком случае, развитие, пусть и медленное идет, и это немаловажно. Но нужно уже сегодня думать о том, что мы будем делать в следующем году, который наступит уже довольно скоро. Я думаю, что нам нужно готовиться к тому, чтобы и дальше активно участвовать в процессах включения Приморского края и Дальнего Востока России в транспортные коридоры и цепочки создания добавленной стоимости в АТР, тем более что для этого у нас есть немалый потенциал. Думаю, что нам надо расширять географию работы со странами АТР, стараясь хотя бы минимально выйти на новые рынки и найти новых партнеров – в АСЕАН, Юго-Восточной Азии, Индокитае. Запрос на это есть, сегодня в большей степени мы говорим о том, чтобы реализовывать те возможности, которые есть. Думаю, что одно из наиболее очевидных решений здесь – интенсивное развитие сферы сельского хозяйства, производства, туризма, логистики, увеличение доли экспортируемой продукции и формирование устойчивых хозяйственных связей с азиатскими партнерами.