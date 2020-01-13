Алексей Тимченко: «Льготная ипотека на Дальнем Востоке – хороший шанс для активизации развития строительного бизнеса в регионе»

В декабре прошлого года было принято решение Правительства о введении льготной ипотеки со ставкой 2% годовых для дальневосточников. О том, насколько указанное решение может повлиять на работу строительного бизнеса и как это скажется на развитии региона ИА «DEITA.RU» рассказал Алексей Тимченко, председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и иных особых экономических зонах.

«Развитие на территории Дальневосточного федерального округа жилого строительства требует системных мер поддержки как со стороны властей, так и экспертной поддержки на уровне бизнес-объединений. Активизация развития строительного комплекса в пределах Дальнего Востока поможет как развивать территорию и человеческий капитал региона, так и будет способствовать реализации политики «Разворота на Восток» и содействовать развитию торгово-экономического сотрудничества с ведущими экономиками Азиатско-тихоокеанского региона. Принятые изменения в законодательстве, которые касаются, прежде всего, введения механизмов проектного финансирования в сфере строительства и активного использования так называемых эскроу-счетов при осуществлении долевого строительства, а также состоявшееся в конце года решение Правительства о введении для дальневосточников ипотеки под 2% годовых, требуют системных мер поддержки как со стороны органов региональной власти, так и более активной работы бизнес-сообщества. На сегодняшний день в регионе есть ряд проблем, решение которых необходимо ускорить. При этом все должны понимать, что это важнейшие направления развития, которые реализуются согласно предложению Владимира Путина, которое было первоначально озвучено на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре прошлого года» - подчеркнул в разговоре с корреспондентом ИА «DEITA.RU» Алексей Тимченко.



Как известно, необходимость активизировать работу по строительству жилья на Дальнем Востоке недавно подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. Одна из ключевых проблем – переход регионов Дальнего Востока на проектное финансирование. В регионах округа эта работа идет неравномерно – в частности, в лидерах на сегодняшний день оказался Приморский край, где уже около 20 компаний-застройщиков получили проектное финансирование, в то время как в ряде краев и областей Дальневосточного федерального округа есть только 1-2 застройщика, работающих с эскроу-счетами, а в некоторых регионах такого бизнеса вообще нет.

«По сути, на большинстве территорий Дальнего Востока сегодня есть проблема очень высокой стоимости квадратного метра жилой недвижимости. Одна из основных причин этого – крайне низкие темпы строительства и ввода в строй нового жилья. Вместе с тем, новая программа дальневосточной ипотеки ориентирована либо на строительство индивидуальных домовладений на Дальневосточном гектаре, либо на покупку квартир в новостройках. Разумеется, при такой ситуации реализация программ развития федерального округа и его экономической интеграции в АТР будет оставаться под вопросом в силу крайне низкого качества жизни и недоступности жилья для части населения как одной из основных социально-экономических составляющих в жизни граждан» - отметил лидер «делороссов» региона.

Эксперты Приморского регионального отделения «Деловой России» считают, что для активизации строительства нужна более лояльная к застройщикам политика банков, а также работа властей на уровне регионов и муниципалитетов по содействию строительству – речь, прежде всего, об упрощении и повышении прозрачности процедур выделения земли под строительство, ускорении и удешевлении подключения к электрическим и инженерным сетям строящихся объектов, системной работе по подготовке кадров для строительной отрасли в высших и средне-специальных учебных заведениях регионов Дальневосточного федерального округа.

«Необходимы системные решения для развития строительного комплекса на Дальнем Востоке. Эксперты «Деловой России» со своей стороны готовы оказывать властям экспертную поддержку для улучшения ситуации. К примеру, в Приморском крае такая работа идет сразу в нескольких форматах - не уровне экспертных советов при администрации края, в рамках встреч представителей бизнес-сообщества с губернатором, в форматах семинаров и экспертных встреч с участием бизнеса и власти, в рамках работы с Корпорацией по развитию Дальнего Востока. Сейчас мы готовим свои предложения по активизации работы для обеспечения выполнения программы дальневосточной ипотеки под 2% годовых, главное тут – улучшение условий работы для строительного бизнеса…» - подчеркнул председатель Приморского регионального отделения «Деловой России».

«Делороссы» региона отмечают, что в рамках регионального отделения ведущей организации российского бизнеса формируется позитивный опыт работы строительных компаний, который может быть использован при реализации программы льготной ипотеки и развитии доступного для граждан жилого строительства в целом. Работа в данном направлении позволяет на практике видеть наиболее уязвимые точки в развитии строительных проектов и вырабатывать пути оптимизации.

«Одной из строительных компаний, которые входят в «Деловую Россию» в Приморье, удалось создать успешный кейс и снизить стоимость квадратного метра жилья на 30% по сравнению со среднерыночной в нашем регионе. Сделать это было совсем не просто, и существенно снизить себестоимость квадратного метра удалось за счет комплекса факторов – компания-застройщик является резидентом Свободного порта Владивосток, в рамках управления производственным процессом там стараются минимизировать издержки благодаря грамотному управлению бизнесом За счет этого удается не только строить новые жилые объекты капитального строительства, но и создавать к ним инфраструктуру – подъездные дороги, автобусные остановки, детские площадки и так далее – то есть бизнес несет уже ярко выраженную социальную функцию, помогая обустраивать городское пространство, которым пользуются все граждане» - отметил лидер «делороссов» региона.

Эксперты «Деловой России» в Приморье убеждены, что ипотека 2℅ это очень важно, поскольку увеличит спрос на жилье в новостройках и придаст импульс развитию строительной индустрии региона за счет увеличения объемов строительства.

«Конечно же, программа льготной ипотеки – это важнейшее решение, которое теперь потребует еще более активного взаимодействия бизнеса и власти. Прежде всего, необходимо понимать, какое жилье будет наиболее востребованным по такой ипотеке, а застройщики должны будут учитывать это в работе при формировании проектов строительства. Более активным должно быть и взаимодействие с банками, которые будут выдавать такую ипотеку. Также нужно активнее решать проблемы строительного комплекса – речь, прежде всего, о более активной работе с земельными ресурсами и повышении качества процесса выделения земельных участков под застройку. «Деловая Россия» в Приморье готова оказывать властям необходимую экспертную поддержку и уже делает это» - резюмировал Тимченко.