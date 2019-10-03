Алексей Тимченко: «Нужно уменьшать бюрократию в работе с резидентами особых экономических режимов»

Приморское региональное отделение «Деловой России» провело анализ существующей ситуации, связанной с работой резидентов особых экономических режимов – Территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. В существующей ситуации, считают эксперты ведущей организации российского бизнеса, необходимо уменьшить объем различных формальных требований в рамках документооборота и отчетности инвесторов дальневосточных бизнес-проектов и повысить качество рассмотрения обращений бизнеса. Своим видением ситуации с ИА «DEITA.RU» поделился Алексей Тимченко - председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и иных особых экономических зонах.

«На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой различные бюрократические процедуры тормозят работу резидентов особых экономических режимов. Мы все понимаем, что отчетность и согласования с госструктурами и управляющей компанией нужны, но они должны касаться каких-то основных, профильных аспектов деятельности бизнеса. На практике же, работая с участниками инвестиционных проектов, мы выявили комплекс проблем, которые свидетельствуют в пользу необходимости уменьшения нагрузки на бизнес в части отчетности и взаимодействия с госструктурами» - отметил лидер «делороссов» региона.

Как сообщили в Приморском региональном отделении «Деловой России», на сегодняшний день только в Приморском крае реализуется около 300 проектов хозяйственной и экономической деятельности, связанных с режимами «порто-франко» и Свободного порта Владивосток. При этом часть из них уже сдали объекты в эксплуатацию и перешли в активную фазу реализации. При этом представители бизнеса отмечают, что на сегодняшний день практически перестали обращаться в управляющие свободным портом структуры, прежде всего управляющую компанию, за сопровождением своих проектов, и стараются минимизировать свое взаимодействие с такими государственными структурами.

«По своей сути, сегодня работа Корпорации по развитию Дальнего Востока в работе с резидентами перешла в фазу фиксирующе-регистрирующего органа. По нашим данным, нередко изменения по бизнес проектам уходят на комиссионное решение, контакт с бизнесом слабый, обратная связь также оставляет желать лучшего. Нередко наши коллеги-предприниматели указывают на то, что свободный доступ в КРДВ практически отсутствует, необходимо предварительно записаться на прием и объяснить причину встречи. Это вызывает критическое отношение бизнеса к особым экономическим режимам, и, конечно же, такое положение вещей нужно менять» - отметил лидер «делороссов» региона.

Представители «Деловой России» убеждены, что необходимо создать эффективный, быстрый и действенный механизм работы управляющих ТОРами и Свободным портом структур с бизнесом. Только так можно будет достичь ускорения решения многих вопросов, которые возникают перед резидентами экономических проектов на Дальнем Востоке в рамках реализации политики «Восточного вектора».

«Оно из очевидных решений – внедрение административного регламента работы КРДВ и других подобных структур с обращениями от предпринимателей и иной информацией, касающейся работы бизнеса в рамках ТОРов и «порто-франко». Еще один наболевший вопрос - отсутствие критериев анализа и оценки хода реализации проектов и вынесения решения о необходимости внесений изменений в бизнес-план и выхода на дополнительные соглашения с участниками проектов. Тут проблема в том, что разные бизнес-структуры получают либо разные оценки в схожих ситуациях, либо наоборот, к ним предъявляются одни и те же требования в условиях схожей реализации планов. Безусловно, есть и фактор субъективизма в оценках ситуации бизнесом, но фактически таких рекламаций со стороны делового сообщества меньше не становится, а это, по нашему мнению, означает что необходимо существенно менять подходы к работе с резидентами особых экономических режимов» - подчеркнул Алексей Тимченко.

Эксперты «Деловой России» убеждены, что решить многие вопросы взаимодействия предпринимательского сообщества и государственных структур, контролирующих работу в Свободном порту и ТОРах, могло бы введение уже проверенного в сфере оказания госуслуг гражданам принципа «единого окна». Такой ресурс позволил бы как уменьшить сроки рассмотрения вопросов, так и сделать сам процесс взаимодействия госструктур и бизнеса более прозрачным и понятным.

«Вообще, проблема отсутствия механизма сопровождения проектов по принципу "единого окна" – достаточно больной вопрос для бизнеса не только в рамках работы ТОРов и СПВ. На встрече с губернатором региона Олегом Кожемяко, к примеру, предприниматели предложили создать систему так называемых «фронт-офисов», то есть как раз «единых окон» для бизнеса, где бы не только принимали-выдавали документы, но и осуществляли консультирование специалисты. Это бы позволило снять многие вопросы, и прежде всего минимизировать ситуации когда с предпринимателями «играют в футбол» различные структуры, давая формальные отписки или перенаправляя их обращения. Поэтому появление механизма «единого окна»» для бизнеса в рамках ТОРов и СПВ стало бы «окном возможностей» для инвесторов» - убежден лидер «делороссов» региона.

Помимо этого, эксперты бизнес-объединения считают, что необходимо внести изменения в профильные федеральные законы и иные нормативные документы, позволяющие КРДВ, как институту развития, расширить функцию сопровождения резидентов. Это позволит госструктуре напрямую выступать на стороне резидентов во всех уровнях власти и более эффективно решать поставленные задачи, добиваясь нужных управленческих решений на разных уровнях государственного управления.

«Нужно уменьшать бюрократию в работе с резидентами особых экономических режимов. Мы уже сформулировали свои предложения по оптимизации работы институтов развития и передали их заинтересованным структурам, прежде всего в Корпорацию по развитию Дальнего Востока. Мы считаем, что при реализации подобных решений нужно обязательно учитывать мнение предпринимательского сообщества, ведь мы видим те «узкие места», которые принимают системный характер и где тормозится работа большинства резидентов экономических проектов. Помимо введения порядка работы с обращениями бизнеса и механизма «единого окна» для участников ТОРов и СПВ мы также предложили создать возможность повышения доверия к заявителям. Например, разработать критерии определения и ввести статус «Надежный партнер» или «Проверенный резидент», который будет присваиваться тем проектам, которые реально реализуют инвестиционные инициативы. Им можно будет представить особые условия для работы и упрощенный режим взаимодействия с госструктурами - надо продумать такую возможность, это даст новую мотивацию и для бизнеса…» - резюмировал главный «делоросс» региона.