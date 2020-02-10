Алексей Тимченко: «Приморье и Дальний Восток – регионы, где сложно, но интересно жить»

Финансовый университет при Правительстве РФ в январе представил результаты исследования распространенности ненормативной лексики в городах России с населением более 250 тысяч человек. Исследование проводилось на основании опроса местного населения. Выяснилось, что "часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов. Чаще всего ненормативную лексику можно встретить во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте. Реже всего нецензурные выражения употребляют в своей речи жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок. При этом исследователи не просто выясняли, как часто в тех или иных городах жители используют матерные выражения, но и сопоставили полученные данные с показателями потребительских настроений, уровнем жизни и экономической активности населения в этих городах. С вопросами о том, насколько такие оценки отражают действительное положение Владивостока как крупнейшего города Дальнего Востока, его бизнес-среды, и что нужно делать для его развития ИА «Дейта» обратилось к Алексею Тимченко, председателю Приморского регионального отделения «Деловой России», общественному уполномоченному по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, Территорий опережающего развития и иных особых экономических зонах.

- Алексей Павлович, как Вы считаете, насколько Владивосток действительно является самым «нецензурным» городом страны?

- Давайте разбираться. Сами авторы исследования, которое описано в «Российской газете», вывели определенные причинно-следственные связи на стыке культуры, социальной ситуации на территориях и экономики. Причем они достаточно непростые. Ну вот смотрите сами. По результатам сопоставления было обнаружено, что территории с распространенной ненормативной лексикой отличаются, как правило, более низким уровнем жизни населения, средними и плохими дорогами, невысоким вниманием людей к собственному здоровью. Люди в таких городах чаще стремятся брать кредиты как в банках, в микрофинансовых организациях, а также и у "серых" кредиторов. Но с финансовой дисциплиной у них не очень, поэтому появляется много жителей с испорченной кредитной историей. Частое использование ненормативной лексики, по мнению самих организаторов исследования, вполне логично в применении, например, к плохим дорогам. А вот территории с более "чистой" речью и низкой распространенностью ненормативной лексики, по мнению авторов исследования, отличаются, как правило, более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, более значительным, чем в среднем по стране, интересом к занятиям спортом и фитнесом, более развитой строительной отраслью экономики, значительным объемом жилищного строительства, более заметной заботой о собственном здоровье, значительным спросом на негосударственную платную медицину, интересом к высшему образованию и личностному развитию, спросом на банковские вклады, более развитым питанием вне дома. Конечно, по перечисленным позициям – здравоохранение, доступное жилье и строительство новой инфраструктуры, ремонт и реконструкция улично-дорожной сети – Владивосток действительно испытывает определенные проблемы. Но тут надо, конечно же, не сбрасывать со счетов и определенный субъективизм оценок, ведь власти вопросы эти решать пытаются, как минимум в ряде случае становится пусть и медленно, но лучше… Другое дело, что те же самые ученые в рамках своего исследования пришли к выводу, что в «матершинных» регионах уровень деловой активности выше…

- То есть получается, что там, где больше ругаются, и бизнес работает лучше?

- Как минимум активнее. Если говорить буквально, то эксперты Финансового университета при Правительстве отметили, что города с более распространенной ненормативной лексикой в речи отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса. Здесь намного большее число людей, чем в среднем по стране, готовы открывать собственные предприятия и торговые точки, заниматься предоставлением различных услуг. Кроме того, в этих городах быстрее растут зарплаты занятых на производстве. А более низкий уровень оплаты труда делает эти территории более привлекательными для размещения нового бизнеса. С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели. В общем, вывод интересный, но в то же время и логичный, как минимум применительно к Владивостоку, где всегда было много приезжих, была и остается очень разнородная по структуре экономка, в том числе связанная с суровыми, мужественными профессиями – моряки, рыбаки, строители, транспортники-логисты и так далее, а это в том числе как раз те профессии, которые даже на уровне фольклора рассматриваются как носители «крепкого словца» в своей профессиональной сфере…

- Насколько чистота языка и разговорной речи отражает уровень грамотности и общей культуры населения во Владивостоке?

-.Вопрос, конечно же, в большей степени нужно адресовать профессорско-преподавательскому составу образовательных учреждений региона. Но наши наблюдения показывают, что большой проблемы здесь нет. По статистике у нас в вузах края в последние годы растет проходной балл ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам, в том числе по русскому языку и литературе. Мы постоянно работаем с образовательными учреждениями, контактируем и с преподавателями, и со студентами, и там таких проблем не видно. Скажу даже больше – мы регулярно проводим различные мероприятия, ориентированные на молодежь, прежде всего это ежегодный региональный этап Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. Так вот, с каждым годом растут уровень участников, они показывают все более качественные результаты. Думаю, что если говорить о проблемах общего уровня грамотности населения во Владивостоке и Приморском крае, то априори он всегда был и остается достаточно высоким, поскольку вся профессиональная среда, исходя из специфики экономики региона, буквально побуждает к этому. Многие профессии технически сложные, и подразумевают высокий уровень грамотности для работников – это технически сложное строительство, к примеру береговой и инженерной инфраструктуры, это логистика, морской транспорт и добыча морских биологических ресурсов, это энергетика и так далее.

- Как Вы думаете, ненормативная лексика в речи предпринимателей, работников реального сектора экономики – это проблема?

- Приморье и Дальний Восток – регионы, где сложно, но интересно жить. Конечно же это отражается и на речи людей. И не только в сфере бизнеса. Поэтому я уверен, что на самом деле проблема преувеличена. Тем более что при любом социологическом исследовании есть определенные погрешности, а это, насколько я понимаю, как раз проводилось в форме дистанционных опросов. Но это все равно интересно, и должно побудить нас здесь к предпринятию определенных шагов по повышению качественного уровня развития населения, в том числе в области образования. Это, кстати, в немалой степени связано и с экономическими реалиями. Ну, прежде всего, нужно стремиться к повышению языковой грамотности населения и работников ряда отраслей экономики Приморья – но не по русскому языку, а в области знания иностранных языков, прежде всего разговорного английского. Подводя итоги 2019 года, наш губернатор Олег Кожемяко в качестве одного из приоритетов экономического роста региона обозначил развитие туризма. Сделать это без массового повышения уровня знания иностранныъх языков, прежде всего английского, будет достаточно сложно, во всяком случае в таких сферах как туризм, торговля, рекреация, гостиничный бизнес. К этому нужно стремиться, тем более что позитивный опыт наших близких соседей, к примеру, Республики Корея, говорит о том, что при системном подходе результат будет очень хорошим.

- Насколько, по Вашему мнению, социальные проблемы региона получают отражение в негативных публичных высказываниях? Связано ли, на ваш взгляд, развитие экономики с чистотой языка?

- Мне кажется, что общий «градус» крепких выражений в сфере политической и социальной в нашем регионе, в принципе, не отличается от того, что мы имеем по стране в целом – достаточно посмотреть на аккаунты с соцсетях и так далее. Кроме того, если говорить о чистоте языка, то вот как раз сфера предпринимательства в Приморском крае и в особенности во Владивостоке достаточно тесно связана с так называемым «новоязом» - заимствованием иностранных слов, причем как раз литературных, но закрепляющихся в обиходе. Но вот, например, это слова из японского языка «курума» и «кайдзен». – соответственно машина (автомобиль) и повышение производительности труда. Они встречаются в лексике предпринимателей в профильных отраслях бизнеса и даже в нейминге, рекламе, Или слова из сферы морского транспорта и портовой логистики – «майнать» - «опускать», «вирать» - «поднимать». Это тоже встречается нередко, причем у персонала в абсолютно «сухопутных» предпринимательских проектах. И таких примеров можно найти еще много. Поэтому я уверен, что структура речи населения и предпринимателей в нашем регионе отражает его идентичность, территориальные особенности и даже приграничный характер…